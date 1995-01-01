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    Президент «Урала» Иванов: «Впечатления от начала сезона удовлетворительные»

    Григорий Иванов, президент «Урала», подвел промежуточный итог сезона чемпионата России. Он удовлетворен стартом команды.

    «Впечатления от начала сезона удовлетворительные, так как у нас был очень серьезный старт. Почти все соперники были из числа тех, кто явно нацелен бороться за высокие места. Теперь проверим себя против «Зенита», про который ничего говорить не надо, – это наш чемпион и лидер. Но победить можно любого, так что настраиваемся выходить на поле и выигрывать», – цитирует Иванова «Советский спорт» со ссылкой на «Известия».

    • «Урал» идет в таблице 11-м.
    • С «Зенитом» команда сыграет завтра, 19 сентября.
    • «Зенит» – лидер.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8284

      paracetamol 2 часа назад

      Наконец выгнали этого тупого хохла из свинарника, и дела в гору пошли!

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