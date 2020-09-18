Президент «Урала» Иванов: «Впечатления от начала сезона удовлетворительные»

Григорий Иванов, президент «Урала», подвел промежуточный итог сезона чемпионата России. Он удовлетворен стартом команды.

«Впечатления от начала сезона удовлетворительные, так как у нас был очень серьезный старт. Почти все соперники были из числа тех, кто явно нацелен бороться за высокие места. Теперь проверим себя против «Зенита», про который ничего говорить не надо, – это наш чемпион и лидер. Но победить можно любого, так что настраиваемся выходить на поле и выигрывать», – цитирует Иванова «Советский спорт» со ссылкой на «Известия».