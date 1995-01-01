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    Ди Марцио: Депай может перейти в «Милан» в рамках сделки по трансферу Пакеты в «Лион»

    Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Милан». Его рассматривают как часть сделки по трансферу во Францию полузащитника миланцев Лукаса Пакеты, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

    «Лион» не готов платить за бразильца 25 миллионов евро, поэтому хочет включить в сделку Депая.

    • Купить Депая планирует «Барселона».
    • Видеть Пакету в Лионе хочет спортивный директор местного клуба Жуниньо.
    • С января 2019 года бразилец провел за «Милан» 44 матча, забил гол, сделал три результативные передачи.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1569

      ItalianFootball 49 минут назад

      222 за Неймара и 25 за Депая. Мда.

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