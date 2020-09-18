Ди Марцио: Депай может перейти в «Милан» в рамках сделки по трансферу Пакеты в «Лион»

Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Милан». Его рассматривают как часть сделки по трансферу во Францию полузащитника миланцев Лукаса Пакеты, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.
«Лион» не готов платить за бразильца 25 миллионов евро, поэтому хочет включить в сделку Депая.
- Купить Депая планирует «Барселона».
- Видеть Пакету в Лионе хочет спортивный директор местного клуба Жуниньо.
- С января 2019 года бразилец провел за «Милан» 44 матча, забил гол, сделал три результативные передачи.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио