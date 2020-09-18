Ди Марцио: Депай может перейти в «Милан» в рамках сделки по трансферу Пакеты в «Лион»

Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Милан». Его рассматривают как часть сделки по трансферу во Францию полузащитника миланцев Лукаса Пакеты, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

«Лион» не готов платить за бразильца 25 миллионов евро, поэтому хочет включить в сделку Депая.