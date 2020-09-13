Mundo Deportivo: «Барселона» планирует купить Депая в последние дни окна, чтобы заплатить меньше

«Барселона» наметила покупку атакующего игрока «Лиона» Мемфиса Депая на финиш трансферного окна. Это нужно для того, чтобы сбить цену на нидерландца, информирует Mundo Deportivo.
У игрока в следующем году истекает контракт, и он хочет покинуть клуб. Личные условия «Барселона» с Депаем уже согласовала.
- Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят за Депая 25 миллионов евро.
- В сделку могут включить защитника Самуэля Умтити.
- Главный тренер Рональд Куман знаком с Депаем по работе в сборной.
Источник: Mundo Deportivo