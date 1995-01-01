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    «Зенит» интересуется форвардом «Эвертона» Тосуном

    Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун привлек внимание «Зенита», утверждает Ajansspor.

    По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможном трансфере 29-летнего футболиста.

    Сам турок положительно относится к варианту с переездом в Россию.

    • Рыночная стоимость Тосуна – 12 миллионов евро.
    • С марта форвард восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.
    • В составе «Эвертона» он забил десять голов в 51 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ajansspor

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