«Зенит» интересуется форвардом «Эвертона» Тосуном

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун привлек внимание «Зенита», утверждает Ajansspor.
По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможном трансфере 29-летнего футболиста.
Сам турок положительно относится к варианту с переездом в Россию.
- Рыночная стоимость Тосуна – 12 миллионов евро.
- С марта форвард восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.
- В составе «Эвертона» он забил десять голов в 51 матче.
Источник: Ajansspor
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