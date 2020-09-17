«Зенит» интересуется форвардом «Эвертона» Тосуном

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун привлек внимание «Зенита», утверждает Ajansspor.

По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможном трансфере 29-летнего футболиста.

Сам турок положительно относится к варианту с переездом в Россию.