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    Кубок России. «Урал» разгромил ульяновскую «Волгу», у Панюкова дубль

    «Урал» в первом туре элитного раунда Кубка России со счетом 3:0 переиграл ульяновскую «Волгу».

    Дублем у екатеринбуржцев отметился Андрей Панюков, еще один мяч на счету Давида Караева.

    Кубок России. Группа 1. 1-й тур

    Волга (Ульяновск) – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Панюков, 15; 0:2 – Панюков, 44; 0:3 – Караев, 90.

    • В элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам группового этапа 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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