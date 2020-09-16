Кубок России. «Урал» разгромил ульяновскую «Волгу», у Панюкова дубль

«Урал» в первом туре элитного раунда Кубка России со счетом 3:0 переиграл ульяновскую «Волгу».
Дублем у екатеринбуржцев отметился Андрей Панюков, еще один мяч на счету Давида Караева.
Кубок России. Группа 1. 1-й тур
Волга (Ульяновск) – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Панюков, 15; 0:2 – Панюков, 44; 0:3 – Караев, 90.
- В элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам группового этапа 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.
Источник: «Бомбардир»