Кубок России. «Урал» разгромил ульяновскую «Волгу», у Панюкова дубль

«Урал» в первом туре элитного раунда Кубка России со счетом 3:0 переиграл ульяновскую «Волгу».

Дублем у екатеринбуржцев отметился Андрей Панюков, еще один мяч на счету Давида Караева.

Кубок России. Группа 1. 1-й тур

Волга (Ульяновск) – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Панюков, 15; 0:2 – Панюков, 44; 0:3 – Караев, 90.