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    Гендиректор ЦСКА Бабаев второй год подряд попал в топ-1000 лучших российских менеджеров

    «Коммерсант» составил рейтинг из 1000 лучших российских менеджеров, куда включил генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

    «Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев во второй раз подряд вошел в топ-3 рейтинга лучших руководителей в категории «Сервис», – сообщает пресс-служба ЦСКА.

    • В прошлом году Бабаев занял первое место в категории «Сервис».
    • Бабаев работает гендиректором московского клуба с 2007 года.
    • С 2015 года он является членом комитета УЕФА по лицензированию футбольных клубов, также входит в состав правления РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +219

      99-й 8 минут назад

      Да их наверное всего 1000

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