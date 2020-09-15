Гендиректор ЦСКА Бабаев второй год подряд попал в топ-1000 лучших российских менеджеров

«Коммерсант» составил рейтинг из 1000 лучших российских менеджеров, куда включил генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.
«Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев во второй раз подряд вошел в топ-3 рейтинга лучших руководителей в категории «Сервис», – сообщает пресс-служба ЦСКА.
- В прошлом году Бабаев занял первое место в категории «Сервис».
- Бабаев работает гендиректором московского клуба с 2007 года.
- С 2015 года он является членом комитета УЕФА по лицензированию футбольных клубов, также входит в состав правления РПЛ.
Источник: Официальный сайт ЦСКА