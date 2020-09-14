Олич: «Влашич – главный молодой игрок сборной Хорватии. Он всем доволен в ЦСКА и, думаю, останется в команде еще на год-два»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поговорил о будущем соотечественника, полузащитника команды Николы Влашича. За него готовит десятки миллионов евро «Зенит».

«Он говорил, что доволен всем в команде, в том числе своей физической формой. Никола сейчас самый главный молодой игрок в составе сборной Хорватии. Влашич хочет помочь клубу вернуться в Лигу чемпионов, он очень амбициозен. Он мне рассказал, что ЦСКА осуществил качественные трансферы и теперь снова готов к лидерству в чемпионате России.

Думаю, Никола останется в ЦСКА еще на год-два и станет в составе армейцев лучшим игроком чемпионата», – сказал Олич.