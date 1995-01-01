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    Олич: «Влашич – главный молодой игрок сборной Хорватии. Он всем доволен в ЦСКА и, думаю, останется в команде еще на год-два»

    Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поговорил о будущем соотечественника, полузащитника команды Николы Влашича. За него готовит десятки миллионов евро «Зенит».

    «Он говорил, что доволен всем в команде, в том числе своей физической формой. Никола сейчас самый главный молодой игрок в составе сборной Хорватии. Влашич хочет помочь клубу вернуться в Лигу чемпионов, он очень амбициозен. Он мне рассказал, что ЦСКА осуществил качественные трансферы и теперь снова готов к лидерству в чемпионате России.

    Думаю, Никола останется в ЦСКА еще на год-два и станет в составе армейцев лучшим игроком чемпионата», – сказал Олич.

    • 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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