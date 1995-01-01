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    Конов: «Говорят, что «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 миллионов + процент от следующей продажи»

    Журналист Василий Конов сообщил детали улучшенного предложения «Зенита» по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

    «Говорят, что «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 миллионов евро + процент от следующей продажи», – написал Конов в своeм телеграм-канале.

    • 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1394

      acor94 8 минут назад

      Почему болельщики Цска недовольны? Они за 40 миллионов трех Влашичей найдут!

      0
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      Рейтинг: +2261

      Kollljan 14 минут назад

      Влашич для Зенита никто и звать его Никак.

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      Рейтинг: +4590

      Рубинище 18 минут назад

      Да утятина.

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      Рейтинг: +4018

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Да кому он нужен то. С ним кони в отсос в ЛЕ сыграли, лудогорцам и т.д а ему цену набивает, как Чалову, только если бы он реально стоил таких денег, играл бы явно не в РПЛ. Потому что с конями успеха не будет в ЕК, а тупо в РПЛ за третье место бороться, зачем ему это, если он топ как все говорят.

      0
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      Рейтинг: +798

      кто там 39 минут назад

      Самый ублюдский клуб России. Пусть готовятся *** за щеку принимать, а не 40млн за Влашича.

      Сами ничего не имеют и не умеют, ни воспитанников своих нет, ни скаутского отдела, НИ ЧЕ ГО за то гос деньги имеют. В Европе то топ клубы не могут себе позволить столько потратить, а эти ублюдки бес проблем, гос бюджет осваивают.

      Исчез бы бзенит и глядишь футбольные школы стали бы развиваться, поддержка бедным клубам появилась, поменьше позора в Европе бы стало.

      9
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      Рейтинг: +2210

      Derzkiy1 50 минут назад

      Как эти бомжы надоели уже, но Влашича можно и дороже продать

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      Рейтинг: +6467

      alp 53 минуты назад

      а кто говорит то? конов? кто это?

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      Рейтинг: +2210

      Derzkiy1 > alp 50 минут назад

      тренер такой был

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      Рейтинг: +24646

      oyabun > Derzkiy1 29 минут назад

      не.. это известный балабол ))

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      Рейтинг: +356

      ZEVS71 53 минуты назад

      Отстаньте от Влашича!

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