Конов: «Говорят, что «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 миллионов + процент от следующей продажи»

Почему болельщики Цска недовольны? Они за 40 миллионов трех Влашичей найдут!
Журналист Василий Конов сообщил детали улучшенного предложения «Зенита» по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
«Говорят, что «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 миллионов евро + процент от следующей продажи», – написал Конов в своeм телеграм-канале.
- 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.