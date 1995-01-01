Конов: «Говорят, что «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 миллионов + процент от следующей продажи»

Журналист Василий Конов сообщил детали улучшенного предложения «Зенита» по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

«Говорят, что «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 миллионов евро + процент от следующей продажи», – написал Конов в своeм телеграм-канале.