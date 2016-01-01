«Чемпионат»: «Зенит» готовит улучшенное предложение по Влашичу

это вряд ли, у милерка сейчас с бабосами напряг. Сначала надо что нить ненужное из бЗзениты продать.
«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, утверждает «Чемпионат».
По информации источника, петербургский клуб готовит улучшенное предложение о покупке 22-летнего хорвата.
Ранее сообщалось о готовности «Зенита» заплатить за хавбека 25 миллионов евро.
- Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.