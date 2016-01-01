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    «Чемпионат»: «Зенит» готовит улучшенное предложение по Влашичу

    «Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, утверждает «Чемпионат».

    По информации источника, петербургский клуб готовит улучшенное предложение о покупке 22-летнего хорвата.

    Ранее сообщалось о готовности «Зенита» заплатить за хавбека 25 миллионов евро.

    • Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии17
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      Рейтинг: -688

      Аденн 15 минут назад

      это вряд ли, у милерка сейчас с бабосами напряг. Сначала надо что нить ненужное из бЗзениты продать.

      0
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      Рейтинг: +5229

      Viper for CSKA 28 минут назад

      А зачем это Влашичу? Он уже готов в условном Лейпциге играть в основе, а переход в Зенит - топтание на месте.

      0
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      Рейтинг: +1046

      Стаz 45 минут назад

      Вот именно поэтому Вася Уткин и называл Зенит империей зла, вместо того, чтобы наладить работу скаутской службы они ослабляют прямых конкурентов.

      0
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      Рейтинг: +798

      кто там 58 минут назад

      пошли на *** ****** лазурные от Влашича. в эту помойку переходить себя не уважать и карьеру заканчивать, а цель Влашича - Европа, а не Китай.

      Ублюдки *********.

      0
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      Рейтинг: +4018

      KPCCSPB > кто там 27 минут назад

      Тампакс, а ты себя уважаешь что-ли? Открыл свой грязный рот, и за мораль толкует, позорник

      0
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      Рейтинг: +3203

      Cleaner 1 час назад

      После вчерашнего гола Спартаку это улучшенное предложение должно еще раза в два улучшиться!

      2
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      Рейтинг: +431

      кран 1 час назад

      Руки прочь от него!!!

      1
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      Рейтинг: +24646

      oyabun 1 час назад

      Как это по питерски - забрать из клубов-соперников самое лучшее, пользуясь бездонной газпромовской кубышкой.

      7
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      ...
      Рейтинг: +6467

      alp > oyabun 1 час назад

      все точно так же, как у спартака в 90-е... ))

      2
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      Рейтинг: +431

      кран > oyabun 1 час назад

      и посадить на лавку)

      0
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      Рейтинг: +3203

      Cleaner > alp 1 час назад

      Не было у Спартака в 90-е кубышки. Туда шли за титулами!

      0
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      Рейтинг: +6467

      alp > Cleaner 51 минуту назад

      спартак забирал всех, кто ему был нужен и никто слова не мог сказать... единсвтенный кто быканул против того произвола был Гусев, за что и поплатился отлучением от сборной.

      2
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      Рейтинг: +11410

      Garrincha58 1 час назад

      зачем СМИ это надо никто и ничего не готовит

      0
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      Рейтинг: +113

      CF Kellevro 1 час назад

      35 миллионов отступных не работают для клубов РПЛ, зенит 50 готовь!

      3
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      Рейтинг: +804

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Да когда эта лейла закончится?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8025

      Persona_non_Grata > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Когда вашу шайку - лейку ( дармовую кормушку ) прикроют )))

      2
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      Рейтинг: +804

      Спартак гуно знают все > Persona_non_Grata 54 минуты назад

      Когда из твоего рта говно перестанет валится!
      =))))

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