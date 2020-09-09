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  • «СЭ»: ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов

«СЭ»: ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов

9 сентября 2020, 11:46
44

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог перейти в «Зенит» за 25 миллионов евро, но московский клуб отклонил это предложение.

Клуб из Санкт-Петербурга был готов платить хорвату 4,5 миллиона евро в год. Руководству армейцев удалось уговорить Влашича остаться в ЦСКА.

  • Ранее стало известно, что Влашич может перейти в «Аталанту».
  • По информации Metaratings, хорватским хавбеком ЦСКА интересуется «Интер». Миланцы готовы предложить за Влашича 25 миллионов евро + бонусы.
  • Контракт Николы с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (44)
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Павелий
1599643454
И после этого болельщики Зенита пишут, что Зенит не ослабляет конкурентов.
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кто там
1599644276
эти ублюдки с болота совсем попутали? гниды бомжовские. лучше бы вазилин к старту ЛЧ купили, ********. самый ублюдский клуб России.
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ilichkadr
1599645040
Очередной бред от СЭ.
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_Marqella_
1599647040
Очень жаль, в Зените он бы пригодился...
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vladimir-7
1599649094
ГГазпрому надо больше думать, как Северный поток-2 завершить, а не думать, как тратить огромные деньги на Зенит и его хотелки.
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Вомбат
1599649685
Маленькое уточнение -- это предложение было сделано прошлой зимой. Об этом тогда же писали все спортивные СМИ. Новых предложений по Влашичу Зенит не делал. Сейчас Москва решила вспомнить эту историю, и, чтобы не попасть на деньги, не упоминает КОГДА ИМЕННО московский клуб отклонил это предложение. Типа вчера.Но ведь не написано, что вчера!
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seth343
1599650171
Откуда такие деньги? Лучше что нибудь для народа сделали паразиты б-ля.
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Рубинище
1599664486
За 25-30 можно было бы и продать, даже Зениту. И думал бы Семак куда его деть. Дзюба там вечный, а Азмун полезнее и больше забивает . Ещё, как выяснилось, без Дриуси игры нет, а ЦСКА бы заработал и замену привёз.
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mamba9090909
1599668438
А в Зените знают о том, что Влашич мог перейти?)) В салуне посетители пьют виски. Входит ещё один. - Парни, посмотрите, неуловимый Джо пришёл! - А почему неуловимый? - Да потому, что его никто не ловит.
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zigbert
1599744276
А было ли такое предложение? Да и источник не внушает доверия.
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