«СЭ»: ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог перейти в «Зенит» за 25 миллионов евро, но московский клуб отклонил это предложение.
Клуб из Санкт-Петербурга был готов платить хорвату 4,5 миллиона евро в год. Руководству армейцев удалось уговорить Влашича остаться в ЦСКА.
- Ранее стало известно, что Влашич может перейти в «Аталанту».
- По информации Metaratings, хорватским хавбеком ЦСКА интересуется «Интер». Миланцы готовы предложить за Влашича 25 миллионов евро + бонусы.
- Контракт Николы с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: «Спорт-Экспресс»