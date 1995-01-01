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    «СЭ»: ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог перейти в «Зенит» за 25 миллионов евро, но московский клуб отклонил это предложение.

    Клуб из Санкт-Петербурга был готов платить хорвату 4,5 миллиона евро в год. Руководству армейцев удалось уговорить Влашича остаться в ЦСКА.

    • Ранее стало известно, что Влашич может перейти в «Аталанту».
    • По информации Metaratings, хорватским хавбеком ЦСКА интересуется «Интер». Миланцы готовы предложить за Влашича 25 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт Николы с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии16
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      Рейтинг: +8063

      paracetamol 3 минуты назад

      Это все сказки для поднятия рейтинга старичка!

      0
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      Рейтинг: +8149

      alarm 16 минут назад

      зенит мог купить игрока у цска - а бомбит в комментах у косорылых))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -641

      Вонючая столица 19 минут назад

      Влашича вам ? А может будет дешевле для народа въе.бать тактической боеголовкой по баклан-арене и главному газоскрёбу ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8488

      ilichkadr 19 минут назад

      Очередной бред от СЭ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +704

      Спартак гуно знают все 24 минуты назад

      Верните Халка и Витцеля.
      Влашича можно в придачу.
      =)))
      Поставим СпартаГ на колени.
      =))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -641

      Вонючая столица > Спартак гуно знают все 15 минут назад

      Вицина тебе вернуть надо, а не витселя, олень помойный

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +704

      Спартак гуно знают все > Вонючая столица 7 минут назад

      Ты только со школы пришел?
      Надо вставить своих пиТарасовских 5 копеек?
      =)))

      1
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      Рейтинг: +796

      кто там 32 минуты назад

      эти ублюдки с болота совсем попутали? гниды бомжовские. лучше бы вазилин к старту ЛЧ купили, ********.

      самый ублюдский клуб России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3063

      Павелий 46 минут назад

      И после этого болельщики Зенита пишут, что Зенит не ослабляет конкурентов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1142

      Джой > Павелий 31 минуту назад

      Не знаю кто так пишет,это очевидно к сожалению.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +796

      кто там > Джой 30 минут назад

      о ******* питерский. жопу иди мой и готовься к лч) футболисты на поле будут получать, а болелы за полем ухахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1142

      Джой > кто там 29 минут назад

      Зачем мне слушать твои высеры? Если у тебя понос - сиди в туалете и не высовывайся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +796

      кто там > Джой 27 минут назад

      ахаха выродок бомжовский) судейский посос, мешок) благо ЛЧ этих ********* и таких как ты на место поставит)

      -1
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      Рейтинг: +1142

      Джой > кто там 21 минуту назад

      У вас что в москве больнички переполнены,дома сидишь,головой об клавиатуру бьешься?

      0
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      ...
      Рейтинг: +796

      кто там > Джой 16 минут назад

      иди на *** недоносок бомжовский

      0
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      Рейтинг: +1142

      Джой > кто там 12 минут назад

      Влашич горит или очко?

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