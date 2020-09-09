«СЭ»: ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог перейти в «Зенит» за 25 миллионов евро, но московский клуб отклонил это предложение.

Клуб из Санкт-Петербурга был готов платить хорвату 4,5 миллиона евро в год. Руководству армейцев удалось уговорить Влашича остаться в ЦСКА.