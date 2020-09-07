Metaratings: «Интер» готов предложить за Влашича 25 миллионов. Хорват задумался об уходе

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич задумывается об уходе из московского клуба, утверждает Metaratings.ru.
Хорватский хавбек хочет каждый год играть в Лиге чемпионов и бороться за лидирующие позиции в РПЛ. Влашич не собирается уходить в летнее трансферное окно, но готов уйти зимой, если ЦСКА не улучшит результаты.
Влашичем всерьез интересуется «Интер». Клуб Серии А готов предложить за хорватского хавбека 25 миллионов евро + бонусы. В ЦСКА не намерены продавать Влашича.
- По информации 24sata, «Барселона» проявляла интерес к Влашичу после назначения на пост главного тренера Рональда Кумана, который знаком с ним по совместной работе в «Эвертоне».
- Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- В его активе 24 гола и 16 ассистов в 73 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Metaratings.ru
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