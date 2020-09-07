Metaratings: «Интер» готов предложить за Влашича 25 миллионов. Хорват задумался об уходе

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич задумывается об уходе из московского клуба, утверждает Metaratings.ru.

Хорватский хавбек хочет каждый год играть в Лиге чемпионов и бороться за лидирующие позиции в РПЛ. Влашич не собирается уходить в летнее трансферное окно, но готов уйти зимой, если ЦСКА не улучшит результаты.

Влашичем всерьез интересуется «Интер». Клуб Серии А готов предложить за хорватского хавбека 25 миллионов евро + бонусы. В ЦСКА не намерены продавать Влашича.