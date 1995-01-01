Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Metaratings: «Интер» готов предложить за Влашича 25 миллионов. Хорват задумался об уходе

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич задумывается об уходе из московского клуба, утверждает Metaratings.ru.

    Хорватский хавбек хочет каждый год играть в Лиге чемпионов и бороться за лидирующие позиции в РПЛ. Влашич не собирается уходить в летнее трансферное окно, но готов уйти зимой, если ЦСКА не улучшит результаты.

    Влашичем всерьез интересуется «Интер». Клуб Серии А готов предложить за хорватского хавбека 25 миллионов евро + бонусы. В ЦСКА не намерены продавать Влашича.

    • По информации 24sata, «Барселона» проявляла интерес к Влашичу после назначения на пост главного тренера Рональда Кумана, который знаком с ним по совместной работе в «Эвертоне».
    • Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • В его активе 24 гола и 16 ассистов в 73 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings.ru

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:13
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +712

      Граф2019 23 минуты назад

      беги Коля! беги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Чермындыр 25 минут назад

      Будет оч глупо, набрать кучу новичков для решения высоких задач, и продать самого топового игрока, который реально делает результат. Сейчас наоборот надо вокруг Влашича строить игру. Он же как мотор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      mama1991 26 минут назад

      слаб он для интера....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4813

      САДЫЧОК 29 минут назад

      Влашич не впечатляет ! Надо продавать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9652

      Skull_Boy 55 минут назад

      В ЦСКА не намерены продавать Влашича - что за бред Гинер сам заверял, если будут предложения продадим и отступные прописаны 35 млн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1393

      acor94 1 час назад

      Я думаю всё будет зависеть от попадания в плейофф.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12677

      vladimir-7 1 час назад

      Оба клуба хороши, но есть "НО" у Барсы. Переход Влашича возможен не
      раньше лета 2021 года. Посмотрим официальные предложения от клубов. Может быть и стоит продать Влашича зимой, но это надо
      решать руководству ЦСКА с учетом положения команды в турнирной таблице и замены игроком на этой позиции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18146

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      При таком раскладе не стоит задумываться ни клубу, ни самому Влашичу.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78971
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru