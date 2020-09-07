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  • Metaratings: «Интер» готов предложить за Влашича 25 миллионов. Хорват задумался об уходе

Metaratings: «Интер» готов предложить за Влашича 25 миллионов. Хорват задумался об уходе

7 сентября 2020, 13:13
11

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич задумывается об уходе из московского клуба, утверждает Metaratings.ru.

Хорватский хавбек хочет каждый год играть в Лиге чемпионов и бороться за лидирующие позиции в РПЛ. Влашич не собирается уходить в летнее трансферное окно, но готов уйти зимой, если ЦСКА не улучшит результаты.

Влашичем всерьез интересуется «Интер». Клуб Серии А готов предложить за хорватского хавбека 25 миллионов евро + бонусы. В ЦСКА не намерены продавать Влашича.

  • По информации 24sata, «Барселона» проявляла интерес к Влашичу после назначения на пост главного тренера Рональда Кумана, который знаком с ним по совместной работе в «Эвертоне».
  • Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
  • В его активе 24 гола и 16 ассистов в 73 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: Metaratings.ru

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Италия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Интер Влашич Никола
Комментарии (11)
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vladimir-7
1599476188
Оба клуба хороши, но есть "НО" у Барсы. Переход Влашича возможен не раньше лета 2021 года. Посмотрим официальные предложения от клубов. Может быть и стоит продать Влашича зимой, но это надо решать руководству ЦСКА с учетом положения команды в турнирной таблице и замены игроком на этой позиции.
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acor94
1599476673
Я думаю всё будет зависеть от попадания в плейофф.
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Skull_Boy
1599477184
В ЦСКА не намерены продавать Влашича - что за бред Гинер сам заверял, если будут предложения продадим и отступные прописаны 35 млн
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САДЫЧОК
1599478768
Влашич не впечатляет ! Надо продавать !
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Чермындыр
1599478969
Будет оч глупо, набрать кучу новичков для решения высоких задач, и продать самого топового игрока, который реально делает результат. Сейчас наоборот надо вокруг Влашича строить игру. Он же как мотор
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Граф2019
1599479106
беги Коля! беги...
Ответить
Валерий1965
1599485944
Эпический дебил будет если уедет!)))))
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1599486483
Цска только на нем и держится глупо будет сейчас продать его
Ответить
slavа0508
1599495907
Продать нельзя,,,,оставить тоже нельзя против воли,,,,сложная задача у ЦСКА,,,
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paracetamol
1599498932
В ЕК играть будет некому!
Ответить
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