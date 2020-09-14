Гонсалес – Неймару: «Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес ответил форварду «ПСЖ» Неймару, обвинившему его в расистских оскорблениях.
«Здесь нет места расизму. У меня чистая карьера, большое количество коллег и друзей. Просто иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья», – написал испанец в твиттере.
- Неймар ударил Гонсалеса кулаком в голову.
- Бразильца удалили с поля, его команда проиграла со счетом 0:1.
- По словам нападающего «ПСЖ», оппонент назвал его «обезьяной и сукиным сыном».
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Источник: Твиттер Альваро Гонсалеса