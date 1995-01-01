Гонсалес – Неймару: «Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес ответил форварду «ПСЖ» Неймару, обвинившему его в расистских оскорблениях.

«Здесь нет места расизму. У меня чистая карьера, большое количество коллег и друзей. Просто иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья», – написал испанец в твиттере.