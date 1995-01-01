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    Гонсалес – Неймару: «Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле»

    Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес ответил форварду «ПСЖ» Неймару, обвинившему его в расистских оскорблениях.

    «Здесь нет места расизму. У меня чистая карьера, большое количество коллег и друзей. Просто иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья», – написал испанец в твиттере.

    • Неймар ударил Гонсалеса кулаком в голову.
    • Бразильца удалили с поля, его команда проиграла со счетом 0:1.
    • По словам нападающего «ПСЖ», оппонент назвал его «обезьяной и сукиным сыном».

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    Источник: Твиттер Альваро Гонсалеса

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