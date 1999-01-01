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    Неймар – о драке с Альваресом: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар дал понять, что не жалеет о своем поступке во время матча третьего тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1).

    • В конце игры бразилец ударил защитника провансальцев Альваро Гонсалеса кулаком в голову.
    • За это его удалили с поля.
    • Получив красную карточку, форвард жаловался на расистские оскорбления со стороны испанца.

    «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу.

    VAR легко разглядел мою «агрессию». Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», – написал Неймар в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Неймара

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      nabo41 6 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " nabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +214

      Алексей новый 29 минут назад

      Как раз жаль, что Альварес не отоварил этого самовлюблённого пижона.

      1
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      Рейтинг: +599

      Mr Green 1 час назад

      нихера не получается после перехода, вот и нервишки сдают, сладкий мальчик

      0
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      Рейтинг: +849

      elessar arnor 1 час назад

      подтвердил, что обезьяна, столько бабок и потрачены точно не на мозги

      5
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      Рейтинг: +1114

      Валерий2705 1 час назад

      Какой зашквар для Гонсалеса, его считай тёлка побила)

      6
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      Рейтинг: +2225

      neveldomha 1 час назад

      Противно даже комментировать это бразильское чмо.

      6
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      Рейтинг: +583

      balam > neveldomha 1 час назад

      даже мудаком трудно назвать

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