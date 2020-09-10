Геркус – о переносе рассмотрения иска от «Локомотива»: «Кикнадзе бросил в бой свежие силы – принес улучшенную версию семи томов «доказательств».

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о переносе рассмотрения иска московского клуба к нему.

Очередное заседание суда не закончилось вынесением решения. Час с небольшим мы общались на тему доказательств к делу – знаменитых 20 килограммов документов (да, теперь их вес частично снизился). Истец – теперь представителей стало двое, Кикнадзе бросил в бой свежие силы – принес улучшенную версию семи томов доказательств.

Наша сторона указала на то, что факты премирования игроков, тренеров и членов штаба за результаты игр основывалась на решениях, которые в иске не оспаривались. А значит, к делу отношения не имеют. Истец пытался доказать обратное.

Судья выслушал обе стороны, решил приобщить документы и взял перерыв на их прочтение. До среды 16 сентября.

Этот процесс отнимает много сил и времени. Но в очередной раз подчеркивает «профессионализм» Кикнадзе и его сотрудников. Спустя 8 месяцев они, наконец, смогли принести в суд близкие к приемлемым документы.

Спасибо, друзья, за все слова поддержки, которые вы пишете. Для меня очень важно помнить, что вы со мной за правду и справедливость», – сообщил Геркус.