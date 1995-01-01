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    Геркус – о переносе рассмотрения иска от «Локомотива»: «Кикнадзе бросил в бой свежие силы – принес улучшенную версию семи томов «доказательств».

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о переносе рассмотрения иска московского клуба к нему.

    Очередное заседание суда не закончилось вынесением решения. Час с небольшим мы общались на тему доказательств к делу – знаменитых 20 килограммов документов (да, теперь их вес частично снизился). Истец – теперь представителей стало двое, Кикнадзе бросил в бой свежие силы – принес улучшенную версию семи томов доказательств.

    Наша сторона указала на то, что факты премирования игроков, тренеров и членов штаба за результаты игр основывалась на решениях, которые в иске не оспаривались. А значит, к делу отношения не имеют. Истец пытался доказать обратное.

    Судья выслушал обе стороны, решил приобщить документы и взял перерыв на их прочтение. До среды 16 сентября.

    Этот процесс отнимает много сил и времени. Но в очередной раз подчеркивает «профессионализм» Кикнадзе и его сотрудников. Спустя 8 месяцев они, наконец, смогли принести в суд близкие к приемлемым документы.

    Спасибо, друзья, за все слова поддержки, которые вы пишете. Для меня очень важно помнить, что вы со мной за правду и справедливость», – сообщил Геркус.

    • «Локомотив» в январе подал в суд на Геркуса.
    • Сумма искового заявления – 144,6 миллиона рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1473

      PAREVG. 43 минуты назад

      Подать встречный иск, за клевету. может грызуна посадят, и Локо избавится от него...

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      Рейтинг: +239

      Джавел. > PAREVG. 17 минут назад

      нацист или расист?

      0
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      Рейтинг: +1473

      PAREVG. > Джавел. 6 минут назад

      Расист, но здесь это не при чем, грызун хоть и урод, является представителем европеоидной расы.

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      Рейтинг: +218

      Саладин 1 час назад

      Илья Леонидович, забейтесь с киком, кто выигрывает суд тот и президент Локо... а то вообще беда с этим грузином((((

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