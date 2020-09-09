Глушенков посетил матч ФНЛ «Чертаново» – «Крылья Советов». Он играл за обе команды

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков посетил матч восьмого тура ФНЛ между «Чертаново» и «Крыльями Советов» (0:1). Фото с главным тренером самарцев Игорем Осинькиным доступно ниже.
Глушенков накануне проводил матч отбора молодежного Евро-2021, в котором сборная России проиграла полякам со счетом 0:1.
- Глушенков выступал и за «Чертаново», и за «Крылья Советов».
- Его «Спартак» лидирует в РПЛ.
- В текущем сезоне чемпионата России Глушенков пропустил один матч.
Источник: твиттер «Крыльев Советов»