Ван де Бек провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек провел первую тренировку в команде. Его купили в текущее трансферное окно у «Аякса». Фото работы нидерландца в Англии доступно ниже.
Сумма трансфера без учета бонусов составила 40 миллионов евро. Купить ван де Бека хотела и «Барселона».
- 23-летний нидерландец – воспитанник «Аякса».
- В прошлом сезоне Эредивизие он провел 23 матча, забил восемь голов, отдал шесть результативных пасов.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Donny van de Beek's first day at Man Utd training pic.twitter.com/I6FkwRwTrz— B/R Football (@brfootball) September 9, 2020