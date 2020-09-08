Брянское «Динамо» сообщило о заражении коронавирусом 11 футболистов

Пресс-служба брянского «Динамо» рассказала о результатах тестирования футболистов и тренеров команды на коронавирус.

«При подготовке к календарному матчу против команды «Спартак-2» все футболисты и тренерский штаб прошли тестирование на COVID-19. Результаты, которые пришли на следующий день, показали наличие заражения у 11 игроков. Данная информация шокировала всех сотрудников АНП ФК «Динамо-Брянск». Несмотря на соблюдение санитарных норм, вирус, который в этом году внес изменения в жизнь всего мира, добрался и до нашего клуба.

Вечером 4-го сентября на электронную почту клуба пришло письмо из областного управления Роспотребнадзора. Постановлением врио главного санитарного врача был введен запрет на проведение тренировок и футбольных матчей с участием игроков ФК «Динамо-Брянск». Мы прилагали все усилия для того, чтобы матч состоялся, а на поле вышли игроки с отрицательными показателями тестов. К сожалению, разрешение на это мы не получили, так как значительная часть здоровых игроков контактировала с зараженными. Все члены команды отправлены на двухнедельный карантин, который продлится до 17 сентября включительно.

Все динамовцы постоянно находятся под наблюдением врачей. Отметим, что симптомы заболевания выявлены только у двух игроков нашей команды. Остальные переносят COVID-19 бессимптомно и в любой момент готовы приступить к тренировочному процессу», – сообщается на сайте клуба.