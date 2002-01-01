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    Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку на матч со «Спартаком-2»

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» техническое поражение за неявку на матч 7-го тура ФНЛ со «Спартаком-2».

    «КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому «Динамо» со счетом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.

    • Пресс-служба ФНЛ ранее сообщила, что матч седьмого тура между «Динамо» и «Спартаком-2» не состоится.
    • Причина отмены игры – признаки заражения коронавирусом у значительной части состава команды из Брянска.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +613

      Спартак гуно знают все 26 минут назад

      А СпартаГ2 надо было кастрировать!
      =)))

      0
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      Рейтинг: -883

      Бoрат > Спартак гуно знают все 17 минут назад

      Умно , ничего не скажешь . Вся страна в восторге от твоего искрометного юмора . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +613

      Спартак гуно знают все > Бoрат 1 минуту назад

      Ты вся страна????
      Вот это самомнение.
      =))))
      Просто башкой об стену и спатюшки.
      =)))

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      Рейтинг: +2478

      absent32 45 минут назад

      когда команда готова выйти и сыграть теми кто есть здоровые, а их было 15 футболистов, команду берут и сливают. ФК НН играли с 3мя футболистами в запасе и 2 из них вратаря, да и не важно какие были там причины. Брянск готов был сыграть, теперь технарь прилетит в матче с Нефтехимиком. Капец, и так страдает это Динамо, еще и добивают этими сливами. найти окно и переиграть можно было бы, там сборников нет, еврокубков нет и ни каких прочих турниров за исключением кубка, с кубка еще снимите!!! засцали что Брянск способен побороться за 4 лучших и начали сливать. нет положительных слов в сторону КДК, один негатив!!!

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      Рейтинг: +1737

      AZ 1 час назад

      Конченное КДК.....

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