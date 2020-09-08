Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку на матч со «Спартаком-2»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» техническое поражение за неявку на матч 7-го тура ФНЛ со «Спартаком-2».
«КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому «Динамо» со счетом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.
- Пресс-служба ФНЛ ранее сообщила, что матч седьмого тура между «Динамо» и «Спартаком-2» не состоится.
- Причина отмены игры – признаки заражения коронавирусом у значительной части состава команды из Брянска.
Источник: ТАСС