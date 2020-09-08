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  • Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку на матч со «Спартаком-2»

Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку на матч со «Спартаком-2»

8 сентября 2020, 14:28
4

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» техническое поражение за неявку на матч 7-го тура ФНЛ со «Спартаком-2».

«КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому «Динамо» со счетом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.

  • Пресс-служба ФНЛ ранее сообщила, что матч седьмого тура между «Динамо» и «Спартаком-2» не состоится.
  • Причина отмены игры – признаки заражения коронавирусом у значительной части состава команды из Брянска.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Спартак-2 Динамо Бр
Комментарии (4)
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AZ
1599564671
Конченное КДК.....
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absent32
1599566055
когда команда готова выйти и сыграть теми кто есть здоровые, а их было 15 футболистов, команду берут и сливают. ФК НН играли с 3мя футболистами в запасе и 2 из них вратаря, да и не важно какие были там причины. Брянск готов был сыграть, теперь технарь прилетит в матче с Нефтехимиком. Капец, и так страдает это Динамо, еще и добивают этими сливами. найти окно и переиграть можно было бы, там сборников нет, еврокубков нет и ни каких прочих турниров за исключением кубка, с кубка еще снимите!!! засцали что Брянск способен побороться за 4 лучших и начали сливать. нет положительных слов в сторону КДК, один негатив!!!
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Вальдемар IV
1599571153
тянут в этом году и 1 и 2 нещадно
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