Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку на матч со «Спартаком-2»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» техническое поражение за неявку на матч 7-го тура ФНЛ со «Спартаком-2».

«КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому «Динамо» со счетом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.