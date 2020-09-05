Матч «Динамо» Брянск – «Спартак-2» отменен из-за коронавируса

Пресс-служба ФНЛ сообщила, что матч седьмого тура между брянским «Динамо» и «Спартаком-2» не состоится.
Причина отмены игры – признаки заражения коронавирусом у значительной части состава команды из Брянска.
Решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
«Футбольная Национальная Лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Динамо-Брянск» скорейшего выздоровления, а брянским болельщикам – возвращения футбола», – подытожила пресс-служба турнира.
Источник: Страница ФНЛ в соцсети «ВКонтакте»