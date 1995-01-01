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    Матч «Динамо» Брянск – «Спартак-2» отменен из-за коронавируса

    Пресс-служба ФНЛ сообщила, что матч седьмого тура между брянским «Динамо» и «Спартаком-2» не состоится.

    Причина отмены игры – признаки заражения коронавирусом у значительной части состава команды из Брянска.

    Решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

    «Футбольная Национальная Лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Динамо-Брянск» скорейшего выздоровления, а брянским болельщикам – возвращения футбола», – подытожила пресс-служба турнира.

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    Источник: Страница ФНЛ в соцсети «ВКонтакте»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2473

      absent32 41 минуту назад

      и так в регионе с футболом не все так гладко, но вроде что то начало налаживаться. а тут на тебе корона вмешалась. главный сказал, что 15 футболистов есть для игры, что больные изолированы, но роспотребнадзор заблокировал игру. и что теперь? теперь технарь влепят. эх жаль, как жаль, и вроде ход начали набирать не плохой

      0
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      Рейтинг: +548

      Спартак гуно знают все 54 минуты назад

      Динамо Брянск буду болеть за вас, а не против СпартаГа.
      Как говорится: "Здорово. ты не с Брянск второго"?
      =))))
      Короче привет вам от улицы уральской, где я иногда обитаю.

      0
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      Рейтинг: +13511

      slavutiq70 2 часа назад

      Походу началось и РПЛ тоже встанет,,,,,

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      Рейтинг: +548

      Спартак гуно знают все > slavutiq70 53 минуты назад

      Переплюнь. Это уже зае.....!.

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