Матч «Динамо» Бр – «Нефтехимик» не состоится из-за карантина у хозяев

Вслед за матчем со «Спартаком-2» отменена встреча брянского «Динамо» с «Нефтехимиком». В составе команды случилась вспышка коронавируса.
«В отношении футбольного клуба «Динамо» был введен режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок», – информирует ФНЛ.
- «Нефтехимик» идет в таблице ФНЛ вторым.
- «Динамо» занимает седьмое место.
- По всему миру от коронавируса умерло более 814000 человек.
Источник: ФНЛ