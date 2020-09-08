Матч «Динамо» Бр – «Нефтехимик» не состоится из-за карантина у хозяев

Вслед за матчем со «Спартаком-2» отменена встреча брянского «Динамо» с «Нефтехимиком». В составе команды случилась вспышка коронавируса.

«В отношении футбольного клуба «Динамо» был введен режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок», – информирует ФНЛ.