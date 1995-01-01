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    Лесовой – о переходе в «Динамо»: «Испытываю исключительно положительные эмоции»

    Новичок «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал свой переход в московский клуб.

    «Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции. «Динамо» – клуб с большой историей и с серьeзными амбициями. Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение.

    Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, он сказал, что ему нужен игрок такого плана и с такими игровыми качествами, как я. Спросил, есть ли у меня желание попробовать свои силы в «Динамо». Я ответил, что есть. Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили – этот разговор ещe впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач», – сказал Лесовой.

    • «Динамо» купило игрока за 1,8 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт на пять лет.
    • За московскую команду полузащитник будет выступать под 19-м номером.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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