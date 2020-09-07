Лесовой – о переходе в «Динамо»: «Испытываю исключительно положительные эмоции»

Новичок «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции. «Динамо» – клуб с большой историей и с серьeзными амбициями. Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение.

Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, он сказал, что ему нужен игрок такого плана и с такими игровыми качествами, как я. Спросил, есть ли у меня желание попробовать свои силы в «Динамо». Я ответил, что есть. Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили – этот разговор ещe впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач», – сказал Лесовой.