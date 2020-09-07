«Динамо» объявило о трансфере полузащитника «Арсенала» Лесового

Зениту не подошел, весь хлам в Дырнамо!
Московское «Динамо» сообщило о переходе полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Лесового.
«Даниил Лесовой в «Динамо»! 22-летний полузащитник подписал 5-летний контракт. Добро пожаловать, Даниил!» – сообщается в твиттере московского клуба.
- «Динамо» ранее намекнуло на трансфер Лесового.
- В этом сезоне Лесовой сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола, оба – в ворота «Динамо».
Даниил Лесовой в «Динамо»! 22-летний полузащитник подписал 5-летний контракт.Добро пожаловать, Даниил! #СилаВДвижении #ЛесовойВДвижении pic.twitter.com/y1xymxfFko— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 7, 2020