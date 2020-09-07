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    «Динамо» объявило о трансфере полузащитника «Арсенала» Лесового

    Московское «Динамо» сообщило о переходе полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Лесового.

    «Даниил Лесовой в «Динамо»! 22-летний полузащитник подписал 5-летний контракт. Добро пожаловать, Даниил!» – сообщается в твиттере московского клуба.

    • «Динамо» ранее намекнуло на трансфер Лесового.
    • В этом сезоне Лесовой сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола, оба – в ворота «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8038

      paracetamol 26 минут назад

      Зениту не подошел, весь хлам в Дырнамо!

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12684

      vladimir-7 1 час назад

      Переход Лесового в Динамо имеет смысл, а вот для Динамо-сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +41492

      portero 2 часа назад

      Удачно он Динамо так забил... на контракт в 5 лет.

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      Рейтинг: +927

      GreyDM > portero 1 час назад

      да ладно, его давно вели, как только объявили о векторе развития, направленном на омоложение состава...

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