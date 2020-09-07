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    «Динамо» намекнуло на переход Лесового

    Московское «Динамо» намекнуло на трансфер полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Лесового.

    Твиттер РПЛ опубликовал гол Лесового в ворота «Динамо». «Сколько еще мячей в этом сезоне забьет связка Луценко – Лесовой?» – говорится в подписи к видео. Твиттер «Динамо» оставил под сообщением задумчивый смайлик.

    • Сообщалось, что Лесовой близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском клубе.
    • В этом сезоне Лесовой сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола, оба – в ворота «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: -342

      Синитсосит 34 минуты назад

      динамо намекни что гомиков сделали, позор питорскому дну

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