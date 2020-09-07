«Динамо» намекнуло на переход Лесового

Московское «Динамо» намекнуло на трансфер полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Лесового.

Твиттер РПЛ опубликовал гол Лесового в ворота «Динамо». «Сколько еще мячей в этом сезоне забьет связка Луценко – Лесовой?» – говорится в подписи к видео. Твиттер «Динамо» оставил под сообщением задумчивый смайлик.

Сообщалось, что Лесовой близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском клубе.

В этом сезоне Лесовой сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола, оба – в ворота «Динамо».