«Динамо» намекнуло на переход Лесового

динамо намекни что гомиков сделали, позор питорскому дну
Московское «Динамо» намекнуло на трансфер полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Лесового.
Твиттер РПЛ опубликовал гол Лесового в ворота «Динамо». «Сколько еще мячей в этом сезоне забьет связка Луценко – Лесовой?» – говорится в подписи к видео. Твиттер «Динамо» оставил под сообщением задумчивый смайлик.
- Сообщалось, что Лесовой близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском клубе.
- В этом сезоне Лесовой сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола, оба – в ворота «Динамо».
— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 7, 2020