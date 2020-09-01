Лесовой может перейти в «Динамо»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Московский клуб хочет выкупить трансфер Лесового и заключить с 22-летним игроком долгосрочный контракт.
- В этом сезоне Лесовой сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола, оба – в ворота «Динамо».
Источник: телеграм-канал Sport_inside
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