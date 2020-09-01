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Лесовой может перейти в «Динамо»

1 сентября 2020, 18:45
7

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Московский клуб хочет выкупить трансфер Лесового и заключить с 22-летним игроком долгосрочный контракт.

  • В этом сезоне Лесовой сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола, оба – в ворота «Динамо».

Источник: телеграм-канал Sport_inside

Образован в ноябре 2018 года создателями одноименного твиттер-аккаунта, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано более 2800 человек.

Россия. Премьер-лига Арсенал Динамо Лесовой Даниил
Комментарии (7)
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evgevg13
1598975899
он нужен Динамикам
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GreyDM
1598979457
Было-бы не плохо, и желательно до старта в ЛЕ.
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Вальдемар IV
1598979537
чтобы больше не забивал им
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пряник929
1599024837
Он важен для Арсенала, начинают разваливать команду?
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vladimir-7
1599028245
Даниил, ты тульских пряников объелся?
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zigbert
1599055198
Для Динамо это будет хорошее приобретение.
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FanatSerj
1599133935
до забивался Динамо )) После перерыва и разгона со скамейки целой команды перед ЛЕ можно и точечно и усилится, только сыгранности не будет, а тут то её и так в Динамо не было с такими текучками.
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