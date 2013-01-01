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    Лесовой может перейти в «Динамо»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает телеграм-канал Sport_inside.

    Московский клуб хочет выкупить трансфер Лесового и заключить с 22-летним игроком долгосрочный контракт.

    • В этом сезоне Лесовой сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола, оба – в ворота «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года создателями одноименного твиттер-аккаунта, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано более 2800 человек.

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +307

      Вальдемар IV 59 минут назад

      чтобы больше не забивал им

      0
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    • ...
      Рейтинг: +852

      GreyDM 1 час назад

      Было-бы не плохо, и желательно до старта в ЛЕ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1590

      evgevg13 2 часа назад

      он нужен Динамикам

      0
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