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    Месси первым прибыл на тренировку «Барселоны» за час до начала

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси первым приехал на тренировку клуба в понедельник, сообщает RAC1.

    Форвард появился на клубной базе за час до начала тренировочных занятий. У ворот базы Месси встречали болельщики.

    • Аргентинец недоволен и не понимает, почему его партнеры не выступили со словами поддержки в конфликте игрока с клубом.
    • Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в клубе.
    • Футболист на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
    • Он всю карьеру проводит в Каталонии.
    • Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.

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    Источник: RAC1

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