Месси первым прибыл на тренировку «Барселоны» за час до начала

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси первым приехал на тренировку клуба в понедельник, сообщает RAC1.

Форвард появился на клубной базе за час до начала тренировочных занятий. У ворот базы Месси встречали болельщики.

Аргентинец недоволен и не понимает, почему его партнеры не выступили со словами поддержки в конфликте игрока с клубом.

Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в клубе.

о разрыве контракта и остается в клубе. Футболист на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.

Он всю карьеру проводит в Каталонии.

Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.