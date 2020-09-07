Месси первым прибыл на тренировку «Барселоны» за час до начала

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси первым приехал на тренировку клуба в понедельник, сообщает RAC1.
Форвард появился на клубной базе за час до начала тренировочных занятий. У ворот базы Месси встречали болельщики.
- Аргентинец недоволен и не понимает, почему его партнеры не выступили со словами поддержки в конфликте игрока с клубом.
- Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в клубе.
- Футболист на прошлой неделе уведомил «Барселону» о желании уйти.
- Он всю карьеру проводит в Каталонии.
- Новый сезон Примеры начнется на следующей неделе.
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Источник: RAC1