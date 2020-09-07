«Сочи» объявил о подписании Юсупова

Бывший полузащитник «Динамо» Артур Юсупов подписал контракт с «Сочи».

«Полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Сочи». Ранее Артур выступал за петербургский «Зенит» и «Ростов», однако большую часть карьеры футболист провел в московском «Динамо», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Юсупов – воспитанник академии им. Юрия Коноплева.

В прошлом сезоне хавбек провел за «Динамо» в РПЛ 21 матч, забил один гол, отдал один ассист.