«Сочи» объявил о подписании Юсупова

Бывший полузащитник «Динамо» Артур Юсупов подписал контракт с «Сочи».
«Полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Сочи». Ранее Артур выступал за петербургский «Зенит» и «Ростов», однако большую часть карьеры футболист провел в московском «Динамо», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- Юсупов – воспитанник академии им. Юрия Коноплева.
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Динамо» в РПЛ 21 матч, забил один гол, отдал один ассист.
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Источник: инстаграм «Сочи»