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    Журналист Короткин: «Мирзов не хочет переходить в «Урал»

    Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов не намерен переходить в «Урал». Клуб из Екатеринбурга уже договорился с москвичами, но ждет ответ от игрока.

    «Мирзов не хочет в «Урал». Ризуан глухо сел на лавку и вряд ли оттуда вылезет. Но и покидать насиженное место не хочет. Несмотря на вариант с Екатеринбургом», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Мирзов не согласился переезжать в Турцию из-за понижения зарплаты.
    • По словам агента, Мирзова не устраивает положение в «Спартаке».
    • По информации «РБ-Спорт», «Урал» собирается взять Мирзова в годичную аренду, при этом «Спартак» продолжит платить игроку большую часть зарплаты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3959

      Томик 47 минут назад

      Что ж за контракты такие у современных футболистов?? Он не играет, а с ним ничего сделать нельзя. Ну хотя бы с сохранением зряплаты должна быть возможность запихнуть в Угольные Копи условные. Иначе нахрена он нужен такой красивый?

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      Рейтинг: +2217

      Бухбух 1 час назад

      Слава лимиту !!!

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