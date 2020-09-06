Журналист Короткин: «Мирзов не хочет переходить в «Урал»

Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов не намерен переходить в «Урал». Клуб из Екатеринбурга уже договорился с москвичами, но ждет ответ от игрока.

«Мирзов не хочет в «Урал». Ризуан глухо сел на лавку и вряд ли оттуда вылезет. Но и покидать насиженное место не хочет. Несмотря на вариант с Екатеринбургом», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.