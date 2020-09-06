Журналист Короткин: «Мирзов не хочет переходить в «Урал»

Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов не намерен переходить в «Урал». Клуб из Екатеринбурга уже договорился с москвичами, но ждет ответ от игрока.
«Мирзов не хочет в «Урал». Ризуан глухо сел на лавку и вряд ли оттуда вылезет. Но и покидать насиженное место не хочет. Несмотря на вариант с Екатеринбургом», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Мирзов не согласился переезжать в Турцию из-за понижения зарплаты.
- По словам агента, Мирзова не устраивает положение в «Спартаке».
- По информации «РБ-Спорт», «Урал» собирается взять Мирзова в годичную аренду, при этом «Спартак» продолжит платить игроку большую часть зарплаты.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина