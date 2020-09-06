Mirror: «Ливерпуль» готов продать Вейналдума «Барселоне» за 15 миллионов

«Ливерпуль» не против продажи полузащитника Джорджиньо Вейналдума «Барселоне». Mirror сообщил, что англичане назвали каталонцам стоимость игрока – 15 миллионов фунтов стерлингов.
Как информировал Daily Star, агент игрока близок к достижению всех договоренностей по трансферу.
- Вейналдум – приоритетная цель главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.
- Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заменит Вейналдума хавбеком «Баварии» Тиаго Алькантарой.
- Вейналдум брал с «Ливерпулем» АПЛ, Лигу чемпионов.
Источник: Mirror