Mirror: «Ливерпуль» готов продать Вейналдума «Барселоне» за 15 миллионов

«Ливерпуль» не против продажи полузащитника Джорджиньо Вейналдума «Барселоне». Mirror сообщил, что англичане назвали каталонцам стоимость игрока – 15 миллионов фунтов стерлингов.

Как информировал Daily Star, агент игрока близок к достижению всех договоренностей по трансферу.