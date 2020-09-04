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    Лига наций. Норвегия с Норманном проиграла дома Австрии, Чехия победила Словакию

    Сборная Норвегии в рамках лиги В Лиги наций проиграла австрийцам. В основе у хозяев вышел и провел всю встречу полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.

    В другой встрече чехи оказались сильнее соседей. Шотландцы не смогли обыграть Израиль.

    Лига наций. Лига В. Группа 1

    Норвегия – Австрия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грегорич, 35; 0:2 – Забитцер, 54 (с пенальти); 1:2 – Холанд, 66.

    Румыния – Северная Ирландия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пушкаш, 25; 1:1 – Уайт, 86.

    Удаления: нет – Макгеннис, 39 (вторая ж.к.).

    Лига наций. Лига В. Группа 2

    Шотландия – Израиль – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кристи, 45 (с пенальти); 1:1 – Захави, 73.

    Словакия – Чехия – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Коуфал, 48; 0:2 – Докал, 53 (с пенальти); 0:3 – Крменчик, 86; 1:3 – Кранц, 88.

    Календарь лиги В

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2020 23:49
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