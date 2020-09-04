Лига наций. Норвегия с Норманном проиграла дома Австрии, Чехия победила Словакию

Сборная Норвегии в рамках лиги В Лиги наций проиграла австрийцам. В основе у хозяев вышел и провел всю встречу полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.

В другой встрече чехи оказались сильнее соседей. Шотландцы не смогли обыграть Израиль.

Лига наций. Лига В. Группа 1

Норвегия – Австрия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Грегорич, 35; 0:2 – Забитцер, 54 (с пенальти); 1:2 – Холанд, 66.

Румыния – Северная Ирландия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пушкаш, 25; 1:1 – Уайт, 86.

Удаления: нет – Макгеннис, 39 (вторая ж.к.).

Лига наций. Лига В. Группа 2

Шотландия – Израиль – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кристи, 45 (с пенальти); 1:1 – Захави, 73.

Словакия – Чехия – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Коуфал, 48; 0:2 – Докал, 53 (с пенальти); 0:3 – Крменчик, 86; 1:3 – Кранц, 88.

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