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    Алексей Миранчук: «Я влюбился в «Аталанту» и ее стиль. Сбылась моя мечта»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал первое интервью в качестве игрока команды. Его купили у «Локомотива».

    «Рад, что переход окончательно состоялся. Все прекрасно знают, что «Аталанта» — одна из лучших и самых интересных команды Европы. Последние годы я наблюдал за этой командой в Лиге чемпионов, смотрел за игрой. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба и добиваться титулов. Я следил за «Аталантой» в Лиге чемпионов, где она продвинулась очень далеко. Как и все, я влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры.

    В России очень любят итальянскую лигу, здесь много звeздных футболистов. Думаю, что это отличный вариант. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. Хочется освоиться и приносить пользу клубу.

    Счастлив поработать с мистером Джан Пьеро Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям», – сказал россиянин.

    В презентационном ролике Миранчук сказал несколько слов на итальянском языке. Оно доступно ниже.

    • Миранчук будет выступать за «Аталанту» под 59-м номером.
    • Его зарплата, по информации Tuttosport, составит 1,7 миллиона евро за сезон.
    • Сейчас хавбек травмирован. Его возвращение в строй ожидается в октябре.

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    Источник: ютуб-канал «Аталанты»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2171

      shurik45 1 час назад

      Леха все в твоих ногах. Удачи и без травм.

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      Рейтинг: +5172

      subbotaspartak 1 час назад

      Так и вспоминается Великий "футболист" О.Бендер... Сбылась мечта идиота.

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      Рейтинг: +9618

      Skull_Boy 1 час назад

      Ой да ладно десны долбить пиз_дабольный ты наш, следил он бл9 за командой, сначала не хотел переходить пока пинками не заставили, клоун епта и еще добавь с детства болел за Аталанту, и зимой обратно домой, только в Зенит

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