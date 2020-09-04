Алексей Миранчук: «Я влюбился в «Аталанту» и ее стиль. Сбылась моя мечта»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал первое интервью в качестве игрока команды. Его купили у «Локомотива».

«Рад, что переход окончательно состоялся. Все прекрасно знают, что «Аталанта» — одна из лучших и самых интересных команды Европы. Последние годы я наблюдал за этой командой в Лиге чемпионов, смотрел за игрой. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба и добиваться титулов. Я следил за «Аталантой» в Лиге чемпионов, где она продвинулась очень далеко. Как и все, я влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры.

В России очень любят итальянскую лигу, здесь много звeздных футболистов. Думаю, что это отличный вариант. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. Хочется освоиться и приносить пользу клубу.

Счастлив поработать с мистером Джан Пьеро Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям», – сказал россиянин.

В презентационном ролике Миранчук сказал несколько слов на итальянском языке. Оно доступно ниже.

Миранчук будет выступать за «Аталанту» под 59-м номером.

Его зарплата, по информации Tuttosport, составит 1,7 миллиона евро за сезон.

Сейчас хавбек травмирован. Его возвращение в строй ожидается в октябре.