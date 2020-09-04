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  • Алексей Миранчук: «Я влюбился в «Аталанту» и ее стиль. Сбылась моя мечта»

Алексей Миранчук: «Я влюбился в «Аталанту» и ее стиль. Сбылась моя мечта»

4 сентября 2020, 19:54
4

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал первое интервью в качестве игрока команды. Его купили у «Локомотива».

«Рад, что переход окончательно состоялся. Все прекрасно знают, что «Аталанта» — одна из лучших и самых интересных команды Европы. Последние годы я наблюдал за этой командой в Лиге чемпионов, смотрел за игрой. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба и добиваться титулов. Я следил за «Аталантой» в Лиге чемпионов, где она продвинулась очень далеко. Как и все, я влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры.

В России очень любят итальянскую лигу, здесь много звeздных футболистов. Думаю, что это отличный вариант. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. Хочется освоиться и приносить пользу клубу.

Счастлив поработать с мистером Джан Пьеро Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям», – сказал россиянин.

В презентационном ролике Миранчук сказал несколько слов на итальянском языке. Оно доступно ниже.

  • Миранчук будет выступать за «Аталанту» под 59-м номером.
  • Его зарплата, по информации Tuttosport, составит 1,7 миллиона евро за сезон.
  • Сейчас хавбек травмирован. Его возвращение в строй ожидается в октябре.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ютуб-канал «Аталанты»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1599240117
Ой да ладно десны долбить пиз_дабольный ты наш, следил он бл9 за командой, сначала не хотел переходить пока пинками не заставили, клоун епта и еще добавь с детства болел за Аталанту, и зимой обратно домой, только в Зенит
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subbotaspartak
1599240128
Так и вспоминается Великий "футболист" О.Бендер... Сбылась мечта идиота.
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shurik45
1599242215
Леха все в твоих ногах. Удачи и без травм.
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CSKA471
1599252704
Здорово, давай работай и все будет, удачи Леша и не паникуй, ты русский сильный пацан!докажи это!!!
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