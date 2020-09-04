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Алексей Миранчук официально стал игроком «Аталанты»

4 сентября 2020, 17:17
15

Пресс-служба «Аталанты» объявила о заключении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.

Итальянский клуб купил игрока у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2025 года.

  • Миранчук будет выступать за «Аталанту» под 59-м номером.
  • Его зарплата, по информации Tuttosport, составит 1,7 миллиона евро за сезон.
  • Сейчас хавбек травмирован. Его возвращение в строй ожидается в октябре.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Аталанты»
Италия. Серия А Аталанта Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (15)
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AZ
1599229443
Удачи!
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Skull_Boy
1599229651
Как раз на правый край обороны, Кастань уже в Англии и титульным спонсором стал Макс из +100500
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PAREVG.
1599230598
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
BarStep
1599231137
Давай Алексей, теперь будем переживать и болеть за тебя и Аталанту твою! Не посрами Отечества нашего..
Ответить
Vladislaf
1599231376
Удачи, надеюсь сможет закрепится в основе. Иначе через 1-2 сезона обратно в РПЛ вернется, в Зенит либо обратно в Локо.
Ответить
alex1951
1599231486
Оптимистам....так знайте Если Миран не забьот .... Ждем ,как Смолу ,разворот . Паровозам им не быть.... Силу надо накопить!
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Romantic2010
1599232338
Ждем Аталанту в группу к Локо осенью) Брат против брата))) Многие подхватят тему...
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Синитсосит
1599233959
удачи наверно, хотя скорее всего очередной рашен провал
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кран
1599244085
Успеха, Алекс! )
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zigbert
1599331594
Будет интересно посмотреть его игру в Аталанте. Удачи!
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