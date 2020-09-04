Алексей Миранчук официально стал игроком «Аталанты»

Пресс-служба «Аталанты» объявила о заключении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.
Итальянский клуб купил игрока у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2025 года.
- Миранчук будет выступать за «Аталанту» под 59-м номером.
- Его зарплата, по информации Tuttosport, составит 1,7 миллиона евро за сезон.
- Сейчас хавбек травмирован. Его возвращение в строй ожидается в октябре.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Аталанты»