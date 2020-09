Алексей Миранчук официально стал игроком «Аталанты»

Пресс-служба «Аталанты» объявила о заключении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.

Итальянский клуб купил игрока у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2025 года.

Il post che stavate aspettando добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk!The post you've been waiting for #WelcomeMiranchuk!⠀#GoAtalantaGo pic.twitter.com/ylRCOfv27R