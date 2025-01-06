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    • Суперкубок Италии. «Милан» вырвал победу над «Интером» (3:2) и взял трофей

    Суперкубок Италии. «Милан» вырвал победу над «Интером» (3:2) и взял трофей

    «Милан» выиграл Суперкубок Италии, оказавшись сильнее «Интера» в финале.

    Команда Сержиу Консейсау уступала 0:2, но в итоге одержала волевую победу со счетом 3:2.

    Тео Эрнандес забил сам и ассистировал Кристиану Пулишичу, а решающий гол в активе Тэмми Абрахама.

    «Милан» стал обладателем итальянского Суперкубка в восьмой раз в истории и впервые с 2016 года.

    Италия. Суперкубок. Финал

    Интер – Милан – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мартинес, 45+1; 2:0 – Тареми, 47; 2:1 – Эрнандес, 52; 2:2 – Пулишич, 80; 2:3 – Абрахам, 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.01.2025 23:59
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    кайрос
    1736198737
    Милан красавы.Со счета 0-2 вытащили победу.
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    Plyash
    1736199237
    "RossoNery",браво!!!Я Люблю Вас.Спасибо. Моя первая команда,это "Крылья Севера"(Магадан).1976 - 1981.Играл и был счастлив.Без титулов. Самая любимая,за которую жизнь отдам,это мой Московский Спартак.Болею с 1964 до сих пор и счастлив. Милан,я в тебя влюбился в далёком 1970 г,когда сб.Италии взяла серебро ЧМ-70,и ты тоже мой клуб,и я тоже счастлив. Жду весны и надеюсь на Спартак. Пошёл закушу,всем удачи,соратники.
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    ziborock
    1736201364
    Forza Milan!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1736220523
    Засудили Интер
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    zigbert
    1736258589
    Ну молодцы. Объективно Интер сейчас сильней Милана но тут скорей всего сыграл характер команды.
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    FRZZ
    1736261501
    Без Чалханоглу не идёт игра Интера.
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