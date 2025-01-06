Суперкубок Италии. «Милан» вырвал победу над «Интером» (3:2) и взял трофей

«Милан» выиграл Суперкубок Италии, оказавшись сильнее «Интера» в финале.

Команда Сержиу Консейсау уступала 0:2, но в итоге одержала волевую победу со счетом 3:2.

Тео Эрнандес забил сам и ассистировал Кристиану Пулишичу, а решающий гол в активе Тэмми Абрахама.

«Милан» стал обладателем итальянского Суперкубка в восьмой раз в истории и впервые с 2016 года.

Италия. Суперкубок. Финал

Интер – Милан – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мартинес, 45+1; 2:0 – Тареми, 47; 2:1 – Эрнандес, 52; 2:2 – Пулишич, 80; 2:3 – Абрахам, 90+3.