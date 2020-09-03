Еськов – о матче «Спартак» – «Сочи»: «Жаль, что произошeл такой резонанс. Но я придерживался инструкций»

Арбитр Алексей Еськов высказался по поводу скандала вокруг матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Судейская бригада ошибочно назначила пенальти в ворота московской команды.

«Сочи» реализовал 11-метровый удар, что позволило им уйти от поражения в игре (2:2).

Еськова, который в том матче отвечал за VAR, проверяли на детекторе лжи.

– Вы признаете, что пенальти в ворота «Спартака» ошибочно назначили?

– Есть решение экспертной комиссии по этому эпизоду. Конечно, мне жаль, что произошел вот такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали.

Еще раз. Очень жаль, что так все получилось. Но поменять что-либо,,, Оптимальным, наверное, было пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.

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