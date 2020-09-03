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  • Еськов – о матче «Спартак» – «Сочи»: «Жаль, что произошeл такой резонанс. Но я придерживался инструкций»

Еськов – о матче «Спартак» – «Сочи»: «Жаль, что произошeл такой резонанс. Но я придерживался инструкций»

3 сентября 2020, 21:44
10

Арбитр Алексей Еськов высказался по поводу скандала вокруг матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

  • Судейская бригада ошибочно назначила пенальти в ворота московской команды.
  • «Сочи» реализовал 11-метровый удар, что позволило им уйти от поражения в игре (2:2).
  • Еськова, который в том матче отвечал за VAR, проверяли на детекторе лжи.

– Вы признаете, что пенальти в ворота «Спартака» ошибочно назначили?

– Есть решение экспертной комиссии по этому эпизоду. Конечно, мне жаль, что произошел вот такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали.

Еще раз. Очень жаль, что так все получилось. Но поменять что-либо,,, Оптимальным, наверное, было пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.

Арбитр Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов временно приостановил карьеру

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Еськов Алексей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kvm
1599159475
отсудился продажный...
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JTherry
1599160319
"...жаль, что произошел вот такой резонанс" у тебя каждый матч - резонансный... ни одного матча без скандалов не провел((
Ответить
Есь Казарский
1599160775
Будьте дружелюбны и вежливы.Спасибо!
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lordmrv
1599166514
Жаль. я не хотел брать деньги. меня заставили.
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Hektor 84
1599167976
Почему в играх европейских чемпионатов и в евро кубках судья на Вар может призвать главного судью к монитору , а у нас это нарушение инструкции? Чьи инструкции, кто их инструктирует?
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almanev
1599200177
Придерживался инструкций от миллера и медведева
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Дядя Серёжа
1599209177
Отвечаю за Охрану Труда в организации, говорю - инструкции написаны кровью... А чем написана инструкция футбольного арбитра?
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Каратель помойников
1599210723
сразу почему то вспомнился эдуард суровый из камеди "...и поэтому всё так произошло.."
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dim29
1599213876
Конечно придерживался,на аудио переговорах он Казарцеву сказал:,,ставь пенальти,а то не успеем"!!! А чём тут вообще можно говорить,на х.у.й полиграф,когда они прямым текстом об этом говорят.
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zigbert
1599293728
Своей ошибки так и не признал,ссылаясь на инструкцию.
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