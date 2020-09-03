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    Еськов – о матче «Спартак» – «Сочи»: «Жаль, что произошeл такой резонанс. Но я придерживался инструкций»

    Арбитр Алексей Еськов высказался по поводу скандала вокруг матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

    • Судейская бригада ошибочно назначила пенальти в ворота московской команды.
    • «Сочи» реализовал 11-метровый удар, что позволило им уйти от поражения в игре (2:2).
    • Еськова, который в том матче отвечал за VAR, проверяли на детекторе лжи.

    – Вы признаете, что пенальти в ворота «Спартака» ошибочно назначили?

    – Есть решение экспертной комиссии по этому эпизоду. Конечно, мне жаль, что произошел вот такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали.

    Еще раз. Очень жаль, что так все получилось. Но поменять что-либо,,, Оптимальным, наверное, было пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.

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    Источник: Sport24

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    03.09.2020 21:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5584

      Hektor 84 11 минут назад

      Почему в играх европейских чемпионатов и в евро кубках судья на Вар может призвать главного судью к монитору , а у нас это нарушение инструкции? Чьи инструкции, кто их инструктирует?

      0
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      Рейтинг: +3835

      Yurok161 > Hektor 84 9 минут назад

      Почему в играх европейских чемпионатов и в евро кубках такие пенальти это нормально,а в нашем чемпионате это дисквалификация арбитра?

      0
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      Рейтинг: +2094

      lordmrv 36 минут назад

      Жаль. я не хотел брать деньги. меня заставили.

      1
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      Рейтинг: +36

      Есь Казарский 2 часа назад

      Будьте дружелюбны и вежливы.Спасибо!

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      Рейтинг: +6770

      JTherry 2 часа назад

      "...жаль, что произошел вот такой резонанс"
      у тебя каждый матч - резонансный... ни одного матча без скандалов не провел((

      1
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      Рейтинг: +1313

      kvm 2 часа назад

      отсудился продажный...

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