Семин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»

«Ротор» не ведет переговоров с экс-главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, сообщил специалист.

«Ложная информация. В «Роторе» есть хороший и квалифицированный тренер», – сказал Семин.

Журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале писал, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретится с Семиным, чтобы обсудить его назначение на пост главного тренера «Ротора».