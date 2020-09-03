Семин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»

«Ротор» не ведет переговоров с экс-главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, сообщил специалист.
«Ложная информация. В «Роторе» есть хороший и квалифицированный тренер», – сказал Семин.
Журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале писал, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретится с Семиным, чтобы обсудить его назначение на пост главного тренера «Ротора».
- Семин покинул «Локомотив» по истечении контракта в мае.
- «Ротор» вернулся в этом сезоне в РПЛ и занимает в чемпионате последнее место.
Источник: «Чемпионат»