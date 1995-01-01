Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Семин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»

    «Ротор» не ведет переговоров с экс-главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, сообщил специалист.

    «Ложная информация. В «Роторе» есть хороший и квалифицированный тренер», – сказал Семин.

    Журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале писал, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретится с Семиным, чтобы обсудить его назначение на пост главного тренера «Ротора».

    • Семин покинул «Локомотив» по истечении контракта в мае.
    • «Ротор» вернулся в этом сезоне в РПЛ и занимает в чемпионате последнее место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18116

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Любой город будет рад видеть у себя Юрия Палыча.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78927
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru