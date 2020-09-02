Ларссон заинтересовал «Лацио», «Рому» и «Валенсию»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов ряда клубов Европы, утверждает Voetbal INternational.

За игроком следят «Лацио», «Рома», «Валенсия» и менхенгладбахская «Боруссия».

В этом сезоне РПЛ Ларссон забил три мяча и сделал один ассист в шести матчах.