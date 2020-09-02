Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ларссон заинтересовал «Лацио», «Рому» и «Валенсию»

2 сентября 2020, 17:25
8

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов ряда клубов Европы, утверждает Voetbal INternational.

За игроком следят «Лацио», «Рома», «Валенсия» и менхенгладбахская «Боруссия».

В этом сезоне РПЛ Ларссон забил три мяча и сделал один ассист в шести матчах.

  • Швед играет за «Спартак» с лета 2019 года.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

Источник: Voetbal Inetrnational

Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1599057651
да надо сливать его ! - раз в три матча нормально играет!
Ответить
ticaltyviosest
1599062170
Бесплатные секс знакомства в твоём городе - Девушки Хотят секса и ждут предложений, не упусти свой шанс ---- https://bitu.ir/qdFd73
Ответить
Добрый Бобер
1599066746
Не удивительно.
Ответить
JTherry
1599069534
мало ли какие клубы заинтересовал Ларссон, "меньше, чем за 100 лимонов все-равно не продадут и только в Барсу"))... сейчас главнее - кто интересен Спартаку, потому что одними разговорами сыт не будешь про "интерес к правому защитнику и опорнику" в Ницце или Генте... Хефти не "подарок", и так было понятно, что откажутся...
Ответить
Вальдемар IV
1599070372
а говорят у нас не сильная лига, раз игроки из клуба с 7 места нужны крепким командам
Ответить
zigbert
1599139061
По сравнению с прошлым годом Ларссон прибавил. Однако серьезно относится к таким новостям нет смысла.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+