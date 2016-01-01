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    Ларссон заинтересовал «Лацио», «Рому» и «Валенсию»

    Форвард «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов ряда клубов Европы, утверждает Voetbal INternational.

    За игроком следят «Лацио», «Рома», «Валенсия» и менхенгладбахская «Боруссия».

    В этом сезоне РПЛ Ларссон забил три мяча и сделал один ассист в шести матчах.

    • Швед играет за «Спартак» с лета 2019 года.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbal Inetrnational

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +478

      Спартак гуно знают все 20 минут назад

      А Барсу нет?
      Месси уходит.
      =)))))))))

      -1
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      Рейтинг: -247

      зинет недоклуб > Спартак гуно знают все 4 минуты назад

      азмуниху там смотри скоро в гей клуб заберут ты за это переживай лучше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3333

      AtticusFinch 22 минуты назад

      да надо сливать его ! - раз в три матча нормально играет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12839

      silver29 31 минуту назад

      Ну вот еще Ларссона прошуршите и можете на поле семь воротчиков из штата команды выставлять. О каком постоянном составе можно мечтать когда лидеров продаем, что б купить непонятно что ?

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