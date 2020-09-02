Sport.es: Вейналдум согласился перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум готов продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Sport.es, футболист уже согласовал с каталонским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Трансфер голландца обойдется «Барсе» не более чем в 20 миллионов евро.