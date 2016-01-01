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    Sport.es: Вейналдум согласился перейти в «Барселону»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум готов продолжить карьеру в «Барселоне».

    По информации Sport.es, футболист уже согласовал с каталонским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    Трансфер голландца обойдется «Барсе» не более чем в 20 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9589

      Skull_Boy 1 час назад

      Нет бы взять ван де Бека, а они опять пенсионера на сезон, да срать, если мозгов нет, то анал

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      Рейтинг: +790

      кто там 2 часа назад

      На понижение зачем идти? + после покупки шлютиньо был договор между клубами, что бабселона не может покупать игроков Ливерпуля на протяжении нескольких лет.

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      Рейтинг: +416

      кран 2 часа назад

      При всем уважение, на зачем им этот пенсионеротряд???
      Пьянич, Вейналдум...
      Ооочень странные трансферы....

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      Рейтинг: +27

      MrConstantine 3 часа назад

      Щас там наберут заборную Голландии...

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