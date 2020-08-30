Вейналдум – приоритетная цель Кумана

«Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума. Это приоритетная цель для главного тренера каталонцев Рональда Кумана, пишет Николо Скира.

Ливерпульцы же по-прежнему хотят купить полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантару, но не могут договориться с немцами.