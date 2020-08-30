Вейналдум – приоритетная цель Кумана

«Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума. Это приоритетная цель для главного тренера каталонцев Рональда Кумана, пишет Николо Скира.
Ливерпульцы же по-прежнему хотят купить полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантару, но не могут договориться с немцами.
- 29-летний Вейналдум выступает в Ливерпуле с 2016 года.
- С командой он взял Лигу чемпионов, АПЛ.
- Новый евросезон стартует в сентябре.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.