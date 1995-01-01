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    Вейналдум – приоритетная цель Кумана

    «Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума. Это приоритетная цель для главного тренера каталонцев Рональда Кумана, пишет Николо Скира.

    Ливерпульцы же по-прежнему хотят купить полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантару, но не могут договориться с немцами.

    • 29-летний Вейналдум выступает в Ливерпуле с 2016 года.
    • С командой он взял Лигу чемпионов, АПЛ.
    • Новый евросезон стартует в сентябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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