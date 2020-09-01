Маммана: «Разговаривал с Семаком перед уходом в «Сочи». Он хочет видеть меня в игре в хороших кондициях»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает на центрального защитника Эмануэля Мамману. Об этом рассказал сам арендованный «Сочи» игрок.

– Чем вы были мотивированы, подписывая арендный договор с «Сочи»?

– В Сочи мне очень комфортно, я рад возможности играть с отличными футболистами, в том числе со своими бывшими партнерами по «Зениту». Для меня самое важное – вернуться в футбол после последней травмы, постоянно играть и добиваться результатов.

«Сочи» оказывает мне полноценную поддержку, я же со своей стороны изо всех сил стремлюсь помочь команде решать поставленные задачи. Надеюсь, что в «Сочи» очень скоро смогу вернуться на свой лучший уровень.

– Состоялся ли перед уходом из «Зенита» разговор с Семаком?

– Да. Правда, не скажу, что мы разговаривали очень долго. Тренер просто сказал мне, что хочет видеть меня в игре в хороших кондициях.