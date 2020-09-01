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    Маммана: «Разговаривал с Семаком перед уходом в «Сочи». Он хочет видеть меня в игре в хороших кондициях»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает на центрального защитника Эмануэля Мамману. Об этом рассказал сам арендованный «Сочи» игрок.

    – Чем вы были мотивированы, подписывая арендный договор с «Сочи»?

    – В Сочи мне очень комфортно, я рад возможности играть с отличными футболистами, в том числе со своими бывшими партнерами по «Зениту». Для меня самое важное – вернуться в футбол после последней травмы, постоянно играть и добиваться результатов.

    «Сочи» оказывает мне полноценную поддержку, я же со своей стороны изо всех сил стремлюсь помочь команде решать поставленные задачи. Надеюсь, что в «Сочи» очень скоро смогу вернуться на свой лучший уровень.

    – Состоялся ли перед уходом из «Зенита» разговор с Семаком?

    – Да. Правда, не скажу, что мы разговаривали очень долго. Тренер просто сказал мне, что хочет видеть меня в игре в хороших кондициях.

    • После переезда в Россию в 2017 году Маммана трижды травмировал колено, в том числе два раза крестообразные связки.
    • Аргентинец травмировался в последнем матче с «Уралом».
    • «Сочи» идет в РПЛ третьим.

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    Источник: Bobsoccer

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    01.09.2020 23:59
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