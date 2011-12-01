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    Маммана травмировался в матче с «Уралом». Игрок принадлежит «Зениту»

    Центральный защитник Эмануэль Маммана получил очередное повреждение.

    В этот раз аргентинец травмировался во время матча шестого тура РПЛ между «Сочи» и «Уралом» (0:0).

    В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

    • Маммана выступает за «Сочи» на правах аренды, его трансфер принадлежит «Зениту».
    • После переезда в Россию он трижды травмировал колено, в том числе два раза крестообразные связки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1071

      Nevsky_RU 12 минут назад

      Жесть. Как он раньше то играл с такими хрустальными ногами?..

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