Маммана травмировался в матче с «Уралом». Игрок принадлежит «Зениту»

Центральный защитник Эмануэль Маммана получил очередное повреждение.

В этот раз аргентинец травмировался во время матча шестого тура РПЛ между «Сочи» и «Уралом» (0:0).

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.