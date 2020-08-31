Маммана травмировался в матче с «Уралом». Игрок принадлежит «Зениту»

Центральный защитник Эмануэль Маммана получил очередное повреждение.
В этот раз аргентинец травмировался во время матча шестого тура РПЛ между «Сочи» и «Уралом» (0:0).
В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.
- Маммана выступает за «Сочи» на правах аренды, его трансфер принадлежит «Зениту».
- После переезда в Россию он трижды травмировал колено, в том числе два раза крестообразные связки.
Источник: «Бомбардир»