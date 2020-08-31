Журналист Романо: «Севилья» согласовала с «Барселоной» переход Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич возвращается в «Севилью», сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Руководство клуба из Андалусии согласовало с каталонцами переход хорвата. Ракитич сейчас проходит медобследование в «Севилье».