Журналист Романо: «Севилья» согласовала с «Барселоной» переход Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич возвращается в «Севилью», сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Руководство клуба из Андалусии согласовало с каталонцами переход хорвата. Ракитич сейчас проходит медобследование в «Севилье».
- Сообщалось, что «Севилья» рассчитывает подписать 32-летнего хорвата свободным агентом несмотря на то, что срок его контракта с «Барселоной» истекает лишь в июне 2021 года.
- Хорват уже выступал за испанский клуб с 2011 по 2014 год.
- В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.