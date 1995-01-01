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    Журналист Романо: «Севилья» согласовала с «Барселоной» переход Ракитича

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич возвращается в «Севилью», сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

    Руководство клуба из Андалусии согласовало с каталонцами переход хорвата. Ракитич сейчас проходит медобследование в «Севилье».

    • Сообщалось, что «Севилья» рассчитывает подписать 32-летнего хорвата свободным агентом несмотря на то, что срок его контракта с «Барселоной» истекает лишь в июне 2021 года.
    • Хорват уже выступал за испанский клуб с 2011 по 2014 год.
    • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1352

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Эт что получается, Барса как благотворительный фонд всех бесплатно отдает? Суарес, Ракитич.... а вот Месси не хотят отпускать.

      1
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      Рейтинг: +10463

      Cules2013 > LOKOfanatik19 14 минут назад

      пока неизвестно. Есть инфа, что за него Севилья заплатила, но сколько, не ясно.

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