Черчесов – о переходе Миранчука: «Он получит шанс сыграть в очень интересной и самобытной команде»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор. Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде.

Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаeтся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру достойную футболиста сборной России», – сказал Черчесов.