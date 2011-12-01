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    Черчесов – о переходе Миранчука: «Он получит шанс сыграть в очень интересной и самобытной команде»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

    «Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор. Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде.

    Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаeтся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру достойную футболиста сборной России», – сказал Черчесов.

    • Трансфер Миранчука обойдется «Аталанте» в 14 миллионов евро.
    • Футболист сыграл за «Локомотив» 228 матчей, забив 43 гола и отдав 45 голевых передач.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3365

      playsh 45 минут назад

      Что-то расхвалили Аталанту не по ранжиру,хорошая команда,конечно,но на слуху в Европе всего лишь второй сезон.Давай,господин Миранчук,удачи тебе в Италии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3890

      Томик 1 час назад

      Если через год-два не перейдёт в топ клуб, а вернётся в РПЛ - грош цена этой самобытности будет. Удачи, Лёша, будем чемпионат Италии теперь смотреть, опять!

      -1
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      Рейтинг: +821

      elessar arnor 1 час назад

      поступи почти, как Шкурин, пока усатый во главе сборной, играть не буду

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