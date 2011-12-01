Черчесов – о переходе Миранчука: «Он получит шанс сыграть в очень интересной и самобытной команде»

Что-то расхвалили Аталанту не по ранжиру,хорошая команда,конечно,но на слуху в Европе всего лишь второй сезон.Давай,господин Миранчук,удачи тебе в Италии.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».
«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор. Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде.
Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаeтся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру достойную футболиста сборной России», – сказал Черчесов.
- Трансфер Миранчука обойдется «Аталанте» в 14 миллионов евро.
- Футболист сыграл за «Локомотив» 228 матчей, забив 43 гола и отдав 45 голевых передач.