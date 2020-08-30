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  • Черчесов – о переходе Миранчука: «Он получит шанс сыграть в очень интересной и самобытной команде»

Черчесов – о переходе Миранчука: «Он получит шанс сыграть в очень интересной и самобытной команде»

30 августа 2020, 19:53
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор. Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде.

Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаeтся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру достойную футболиста сборной России», – сказал Черчесов.

  • Трансфер Миранчука обойдется «Аталанте» в 14 миллионов евро.
  • Футболист сыграл за «Локомотив» 228 матчей, забив 43 гола и отдав 45 голевых передач.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Кубок Локомотив Аталанта Россия Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Томик
1598807057
Если через год-два не перейдёт в топ клуб, а вернётся в РПЛ - грош цена этой самобытности будет. Удачи, Лёша, будем чемпионат Италии теперь смотреть, опять!
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Plyash
1598808888
Что-то расхвалили Аталанту не по ранжиру,хорошая команда,конечно,но на слуху в Европе всего лишь второй сезон.Давай,господин Миранчук,удачи тебе в Италии.
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adverieacrocup
1598820559
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять девку или проверь свою может она там есть.ююю (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- https://nnna.ru/xbaza
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