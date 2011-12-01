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    Сына Семака не пустили на «РЖД Арену» с атрибутикой «Зенита»

    Стюард «РЖД Арены» не пустил сына главного тренера «Зенита» Сергея Семака на матч «Локомотив»«Зенит».

    При досмотре болельщиков стюард сослался на постановление правительства России, которое якобы запрещает проносить на стадион клубную атрибутику.

    «Сегодня произошел просто отвратительный случай на «РЖД Арене». На матч «Локомотив» – «Зенит» не пускали в атрибутике «Зенита», заставляли сдавать ее в камеру хранения. Ни один из представителей стадиона не мог предоставить адекватное письменное постановление, разрешающее подобные действия в сторону болельщиков сине-бело-голубых.

    На сайте ФК «Локомотив» написано, что болельщики могут быть в атрибутике своей команды. Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства «Локомотива», регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует (!!!).

    На видео зафиксированы все переговоры. Смотреть со звуком! Но некоторые болельщики смогли пройти в атрибутике.

    «Локомотив» просим предоставить объяснения. Неужели вы так боитесь «Зенита» и его болельщиков? Нас не сломить», – сообщил Илья Семак.

    • Матч между командами проходит в эти минуты, счет 0:0.
    • «Зенит» занимает в РПЛ второе место, «Локомотив» идет десятым.
    • Обе команды сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов.
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    Публикация от text (@ilyasemak) 30 Авг 2020 в 6:08 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Ильи Семака

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1882

      neim 2 минуты назад

      Рылом не вышел ? )))

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      Рейтинг: +356

      Йост 3 минуты назад

      Повесь приказ или регламент, который запрещает, если такой есть и не надо будет кому что-то доказывать. А если в целом, то тупой закон. Он отпугивает зрителей и простых любителей футбола. РФС должен этим заняться...

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      Рейтинг: +5497

      Hektor 84 9 минут назад

      Хорошо что не попал на игру. Мог увидеть изнасилование синита. Иди лучше болей за ЦСКА. Твой папа за него сколько лет отыграл.

      0
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      Рейтинг: +16465

      bset 10 минут назад

      Открой закон - в России запрещена пропаганда гомосексуализма. Поэтому и нельзя в атрибутике Зенита, как главного представителя ЛГБТ-сообщества.

      0
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      Рейтинг: +21515

      пьяныйхоровод > bset 8 минут назад

      Когда ты свой мозг в унитаз спустил ?

      1
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      Рейтинг: +784

      ФК Пупсик 18 минут назад

      Значит и их на наш стадион не пускать в их атрибутике.

      0
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      Рейтинг: +3889

      Томик 18 минут назад

      А где уже: "Зенит беспомощно провёл встречу с "Локомотивом" на РЖД арене."?

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      Рейтинг: +16465

      DVOK68 20 минут назад

      Поплачет вместе с папой.

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      Рейтинг: +2715

      NewLife 21 минуту назад

      Это не достойно серьезного клуба.

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      Рейтинг: +145

      armen10 21 минуту назад

      Руководство моего любимого клуба с каждым днем все больше и больше "радует" поклонников футбола своими потрясающими решениями! #кикнадзенавыход

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      Рейтинг: +13429

      slavutiq70 23 минуты назад

      Ну иии

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      Рейтинг: +2422

      vsespartak01 > slavutiq70 21 минуту назад

      это конечно неправильно!

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