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  • Сына Семака не пустили на «РЖД Арену» с атрибутикой «Зенита»

Сына Семака не пустили на «РЖД Арену» с атрибутикой «Зенита»

30 августа 2020, 17:47
28

Стюард «РЖД Арены» не пустил сына главного тренера «Зенита» Сергея Семака на матч «Локомотив»«Зенит».

При досмотре болельщиков стюард сослался на постановление правительства России, которое якобы запрещает проносить на стадион клубную атрибутику.

«Сегодня произошел просто отвратительный случай на «РЖД Арене». На матч «Локомотив» – «Зенит» не пускали в атрибутике «Зенита», заставляли сдавать ее в камеру хранения. Ни один из представителей стадиона не мог предоставить адекватное письменное постановление, разрешающее подобные действия в сторону болельщиков сине-бело-голубых.

На сайте ФК «Локомотив» написано, что болельщики могут быть в атрибутике своей команды. Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства «Локомотива», регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует (!!!).

На видео зафиксированы все переговоры. Смотреть со звуком! Но некоторые болельщики смогли пройти в атрибутике.

«Локомотив» просим предоставить объяснения. Неужели вы так боитесь «Зенита» и его болельщиков? Нас не сломить», – сообщил Илья Семак.

  • Матч между командами проходит в эти минуты, счет 0:0.
  • «Зенит» занимает в РПЛ второе место, «Локомотив» идет десятым.
  • Обе команды сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Ильи Семака
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семак Сергей
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Korsar_03
1598799136
Интересно, а Илья Семак действительно болеет за Зенит или просто примазался?
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Skull_Boy
1598799641
Да и срать
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NewLife
1598799894
Это не достойно серьезного клуба.
Ответить
Томик
1598800021
А где уже: "Зенит беспомощно провёл встречу с "Локомотивом" на РЖД арене."?
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Hektor 84
1598800579
Хорошо что не попал на игру. Мог увидеть изнасилование синита. Иди лучше болей за ЦСКА. Твой папа за него сколько лет отыграл.
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vka1970
1598801495
Опана. Ответочка подоспела.Помнится на матче игогошниками такая же фуйня вышла и пострадавшими были юные жеребята и вот он.Нежданчик.)))
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portero
1598802591
в охране вы***** те кто не умеет и не хочет работать, ни мозгом ни руками... ну а начальники там погоны, а они умеют пить хорошо, ну и наглости у всех через край. вахтер всегда страшный человек как и тупой полицай...
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Жентус
1598803284
1156 запрещает: пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения; Сослались на закон, который никак к ситуации не относится, лишь бы не пропустить. Смешно даже.
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ivany4
1598809165
Не с того начинаешь Илюша. Где твой пост, что случилось на распил арене на матче с конями?
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mutabor0992
1598813831
Все в жизни возвращается бумерангом...Вот и зиниту вернулось!!!!
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