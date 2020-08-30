Сына Семака не пустили на «РЖД Арену» с атрибутикой «Зенита»

Стюард «РЖД Арены» не пустил сына главного тренера «Зенита» Сергея Семака на матч «Локомотив» – «Зенит».

При досмотре болельщиков стюард сослался на постановление правительства России, которое якобы запрещает проносить на стадион клубную атрибутику.

«Сегодня произошел просто отвратительный случай на «РЖД Арене». На матч «Локомотив» – «Зенит» не пускали в атрибутике «Зенита», заставляли сдавать ее в камеру хранения. Ни один из представителей стадиона не мог предоставить адекватное письменное постановление, разрешающее подобные действия в сторону болельщиков сине-бело-голубых.

На сайте ФК «Локомотив» написано, что болельщики могут быть в атрибутике своей команды. Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства «Локомотива», регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует (!!!).

На видео зафиксированы все переговоры. Смотреть со звуком! Но некоторые болельщики смогли пройти в атрибутике.

«Локомотив» просим предоставить объяснения. Неужели вы так боитесь «Зенита» и его болельщиков? Нас не сломить», – сообщил Илья Семак.

Матч между командами проходит в эти минуты, счет 0:0.

«Зенит» занимает в РПЛ второе место, «Локомотив» идет десятым.

Обе команды сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов.