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    «СЭ»: Москалева в 2019 году хотели пожизненно дисквалифицировать. Сегодня он рассудит «Локомотив» и «Зенит»

    «Спорт-Экспресс» сообщил, что в прошлом году РФС планировал пожизненно дисквалифицировать арбитра Владимира Москалева. Причина – ошибочные решения в матче первого тура сезона-2019/20 между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

    В итоге лишать арбитра карьеры не стали. Сегодня, 30 августа, он рассудит «Локомотив» и «Зенит» в шестом туре РПЛ.

    • В чемпионате России Москалев судит с 2014 года.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
    • «Зенит» в случае победы возглавит таблицу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3161

      TOMSON 1 час назад

      Значит у Локо в сегодняшнем матче на одного топ игрока больше.

      Блин, ну с такой фамилией нельзя же так нагло палится.

      0
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      Рейтинг: +5237

      серега кашин 2 часа назад

      и опять спартак и сочи

      0
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      Рейтинг: -326

      Синитсосит 2 часа назад

      затащит питорских бомжей и уж уйдёт на пенсию газпромовскую, жаль кочегаров, шансов нет почти

      0
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      Рейтинг: +1126

      Джой > Синитсосит 2 часа назад

      Гомик,че ты несешь,тогда бы Сочи выиграл и были бы у тебя основания так говорить.
      А сейчас я бы 10 раз подумал на твоем месте чем писать чушь

      2
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      Рейтинг: +777

      ФК Пупсик 3 часа назад

      И на полиграф его никто не тащил, а ведь он тащил спартак в матчах с Зенитом. Сегодня опять нагадит наверняка.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7919

      alarm 3 часа назад

      хрюканы всюду суют свои рылы и чемоданы с деньгами

      3
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