«СЭ»: Москалева в 2019 году хотели пожизненно дисквалифицировать. Сегодня он рассудит «Локомотив» и «Зенит»

«Спорт-Экспресс» сообщил, что в прошлом году РФС планировал пожизненно дисквалифицировать арбитра Владимира Москалева. Причина – ошибочные решения в матче первого тура сезона-2019/20 между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

В итоге лишать арбитра карьеры не стали. Сегодня, 30 августа, он рассудит «Локомотив» и «Зенит» в шестом туре РПЛ.