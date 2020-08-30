«СЭ»: Москалева в 2019 году хотели пожизненно дисквалифицировать. Сегодня он рассудит «Локомотив» и «Зенит»

«Спорт-Экспресс» сообщил, что в прошлом году РФС планировал пожизненно дисквалифицировать арбитра Владимира Москалева. Причина – ошибочные решения в матче первого тура сезона-2019/20 между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
В итоге лишать арбитра карьеры не стали. Сегодня, 30 августа, он рассудит «Локомотив» и «Зенит» в шестом туре РПЛ.
- В чемпионате России Москалев судит с 2014 года.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- «Зенит» в случае победы возглавит таблицу.
Источник: «Спорт-Экспресс»