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  • «СЭ»: Москалева в 2019 году хотели пожизненно дисквалифицировать. Сегодня он рассудит «Локомотив» и «Зенит»

«СЭ»: Москалева в 2019 году хотели пожизненно дисквалифицировать. Сегодня он рассудит «Локомотив» и «Зенит»

30 августа 2020, 11:18
7

«Спорт-Экспресс» сообщил, что в прошлом году РФС планировал пожизненно дисквалифицировать арбитра Владимира Москалева. Причина – ошибочные решения в матче первого тура сезона-2019/20 между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

В итоге лишать арбитра карьеры не стали. Сегодня, 30 августа, он рассудит «Локомотив» и «Зенит» в шестом туре РПЛ.

  • В чемпионате России Москалев судит с 2014 года.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
  • «Зенит» в случае победы возглавит таблицу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Москалев Владимир
Комментарии (7)
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Синитсосит
1598779459
затащит питорских бомжей и уж уйдёт на пенсию газпромовскую, жаль кочегаров, шансов нет почти
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серега кашин
1598780115
и опять спартак и сочи
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Garrincha58
1598789773
можно смело ставить на РЖД
Ответить
житель СПб
1598803220
Печально... Почему после матча эта информация меня не удивляет.
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АКС-74У
1598809844
А полиграф пройти он обязан, уж слишком много "ошибок" на его счету. И второй вопрос, кто не дал лишить Москалева судейской практики?
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