Суперкубок Англии. «Арсенал» взял трофей, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль»

«Арсенал» взял Суперкубок Англии – вслед за Кубком Англии. На «Уэмбли» лондонцы в серии пенальти обыграли чемпиона из Ливерпуля.

Пьер-Эмерик Обамеянг вышел на первое место (делит его с Алексисом Санчесом) среди всех игроков «Арсенала» по голам на «Уэмбли» (пять). Все эти голы габонец забил в течение 42 дней.

«Арсенал» из последних своих 11 серий пенальти выиграл девять.

Суперкубок Англии

Арсенал – Ливерпуль – 1:1 (1:0; 0:1; 5:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 12; 1:1 – Минамино, 73.