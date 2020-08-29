Суперкубок Англии. «Арсенал» взял трофей, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль»

«Арсенал» взял Суперкубок Англии – вслед за Кубком Англии. На «Уэмбли» лондонцы в серии пенальти обыграли чемпиона из Ливерпуля.
Пьер-Эмерик Обамеянг вышел на первое место (делит его с Алексисом Санчесом) среди всех игроков «Арсенала» по голам на «Уэмбли» (пять). Все эти голы габонец забил в течение 42 дней.
«Арсенал» из последних своих 11 серий пенальти выиграл девять.
Суперкубок Англии
Арсенал – Ливерпуль – 1:1 (1:0; 0:1; 5:4 по пенальти)
Голы: 1:0 – Обамеянг, 12; 1:1 – Минамино, 73.
Источник: Бомбардир.ру