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    Суперкубок Англии. «Арсенал» взял трофей, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль»

    «Арсенал» взял Суперкубок Англии – вслед за Кубком Англии. На «Уэмбли» лондонцы в серии пенальти обыграли чемпиона из Ливерпуля.

    Пьер-Эмерик Обамеянг вышел на первое место (делит его с Алексисом Санчесом) среди всех игроков «Арсенала» по голам на «Уэмбли» (пять). Все эти голы габонец забил в течение 42 дней.

    «Арсенал» из последних своих 11 серий пенальти выиграл девять.

    Суперкубок Англии

    Арсенал – Ливерпуль – 1:1 (1:0; 0:1; 5:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 12; 1:1 – Минамино, 73.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11297

      Garrincha58 28 минут назад

      Артета молодец пол года два трофея!

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      Рейтинг: +9464

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну просто нереальная скукота и почему то у контор числилось, что именно Брюстер пенку и не забьет

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