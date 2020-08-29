В «Локомотиве» не подтвердили договоренность с «Аталантой» по трансферу Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию, что трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» – это решенный вопрос. Сумма сделки может составить 14,5 миллиона евро.

«Алексей Миранчук в «Аталанте»? Когда и если будет что-то подписано официально, тогда клуб об этом объявит официально. Все остальные истории про любые переговоры я считаю вредными», – сказал Мещеряков.

Миранчук – воспитанник «Локо».

За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

Агент Миранчука: «Контракт с «Аталантой» еще не согласован»