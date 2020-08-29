Агент Миранчука: «Контракт с «Аталантой» еще не согласован»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о ходе переговоров с «Аталантой».

«Президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь – не моя прерогатива.

Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения.

Когда получим и уладим все детали – сделка возможно и произойдет», – сказал агент.

Ожидается, что итальянский клуб заплатит за россиянина 14,5 миллиона евро.