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    Агент Миранчука: «Контракт с «Аталантой» еще не согласован»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о ходе переговоров с «Аталантой».

    «Президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь – не моя прерогатива.

    Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения.

    Когда получим и уладим все детали – сделка возможно и произойдет», – сказал агент.

    Ожидается, что итальянский клуб заплатит за россиянина 14,5 миллиона евро.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11281

      Garrincha58 1 минуту назад

      говорил же он никуда не уйдёт

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      Рейтинг: +7954

      paracetamol 22 минуты назад

      Да нахр он нужен, контуженный!

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      Рейтинг: +18047

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      " Хотели как лучше, а получилось как всегда?..." - только не это!

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