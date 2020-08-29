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  • Журналист Конов: «Сделка по переходу Алексея Миранчука в «Аталанту» закрыта»

Журналист Конов: «Сделка по переходу Алексея Миранчука в «Аталанту» закрыта»

29 августа 2020, 00:42
14

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перешел в «Аталанту». Информацию сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«Сделка по переходу Миранчука закрыта. «Аталанту» – с приобретением, «Локомотив» – с деньгами!» – написал журналист в телеграме.

Также о трансфере сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

  • Миранчук – воспитанник «Локо».
  • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (14)
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srg38
1598656386
В добрый путь Лëха!
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Dr.Metal
1598672110
Удачи Алексею! Единственное продешевили. Гинер бы его за 30 продал
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САДЫЧОК
1598679702
Всё в его руках , скорее ногах и в голове ! Есть возможность показать себя и раскрыться !
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zigbert
1598682408
Найдет ли Локомотив достойную замену? Удачи Алексею в Аталанте!
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slavа0508
1598686238
Локо пока одни потери,,,Палыч,,,Миранчук,,,,тяжко им будет в этом сезоне,,,
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paracetamol
1598687758
Продали Миранчука - продали команду! Голы забивать больше некому!
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Давид59
1598689080
Наконец "наши" в Европу поехали! Миранчук, Кузяев. Успехов!!!
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bisionihoastub
1598690310
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DOCTOR PENALTY
1598690589
Успехов Алексею! Отличный вариант для развития, надеюсь всё пойдёт не хуже, чем у Саши Головина. А в Локомотиве времён кикнадзе делать нехера.
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rossonero666
1598714125
эх интересней было бы посмотреть на него в милане
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