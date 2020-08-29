Журналист Конов: «Сделка по переходу Алексея Миранчука в «Аталанту» закрыта»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перешел в «Аталанту». Информацию сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
«Сделка по переходу Миранчука закрыта. «Аталанту» – с приобретением, «Локомотив» – с деньгами!» – написал журналист в телеграме.
Также о трансфере сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Василия Конова