Журналист Конов: «Сделка по переходу Алексея Миранчука в «Аталанту» закрыта»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перешел в «Аталанту». Информацию сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«Сделка по переходу Миранчука закрыта. «Аталанту» – с приобретением, «Локомотив» – с деньгами!» – написал журналист в телеграме.

Также о трансфере сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.