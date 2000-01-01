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    РПЛ. «Спартак» благодаря пенальти обыграл аутсайдера «Ротор» и вернулся на второе место

    «Спартак» одержал вторую победу подряд. В Волгограде обыгран выходец из ФНЛ, идущий в таблице последним.

    Самый титулованный клуб России вернулся на второе место. Победу ему принес гол с пенальти Зелимхана Бакаева.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Ротор (Волгоград) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бакаев, 54 (с пенальти).

    «Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян (Султонов, 79), Алейник, Макаров (Кожемякин, 81), Серченков (Жигулев, 61), Давиташвили, Муллин (Песегов, 79).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Глушенков, 77), Умяров (Тиль, 90), Крал, Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).

    Предупреждения: Макаров, 28; Кверквелия, 53; Байрыев, 66; Гогуа, 71; Кожемякин, 90+4 – Бакаев, 5; Зобнин, 65; Ещенко, 90+1; Соболев, 90+3; Максименко, 90+4; Маслов, 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии74
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      Рейтинг: +14443

      vka1970 7 минут назад

      С победой красно белые.Интересный и тяжёлый матч.Против автобусов мы тяжеловато играем.Да и Ротор мог наказать нас за нашу расхлябанность в обороне.Спасибо Максименко и Джикии с Жиго.

      7
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      Рейтинг: +24083

      oyabun > vka1970 3 минуты назад

      Джикия как раз и пропустил Давиташвили на рандеву с Максименко. Проиграл борьбу.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12173

      silver29 > vka1970 3 минуты назад

      Будем считать это маленькой очковой компенсацией за потерю с Сочи )))

      3
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      Рейтинг: +6171

      ivany4 9 минут назад

      КБ с победой, за которую спасибо Ротору!
      Пытались выиграть на классе, но класса пока не хватает.
      Проблемы видны всем, и говорить о них каждый раз не хочется. Представляю, сколько бы мячей залетело от более классной команды, с такой защитой. Ну и остальное все тоже самое. Одно слово - работать и работать. Пока стабильности в игре нет.
      Ротор впечатлил. Тренерская команда. Если так продолжат, то в этом сезоне могут рассчитывать на середину таблицы. Дома многим нервы попортят.
      У нас то густо, то пусто. Сухой сегодня дал поиграть почти в регби. Но, на мой взгляд, косяков не допустил. Как-то странно в первом тайме ни разу не повторили момент с падением в штрафной хозяев.

      10
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      Рейтинг: +2362

      rash1959 > ivany4 1 секунду назад

      Про Ротор ты конечно лестно отзываешься, но против Спартака почти все так упираются рогом. А следующем туре Ротор бесславно сольёт тем же Химкам. Просто на кураже побежали отыгрываться. А вот если бы наши забили раньше в первом тайме, то они дали бы нам проsраться.

      0
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      Рейтинг: +7923

      paracetamol 9 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Федун понял, что покупкой игроков ничего не добиться, поэтому переключился на судей.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +519

      Symbol > paracetamol 5 минут назад

      Когда же ты на интеллект переключишься? Или пенальти по твоему левый?

      2
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      Рейтинг: +268

      k611 10 минут назад

      Как говорится игра забудется, счет останется. Спартак действительно отскочил. Всё-таки имея такое весомое преимущество в первой половине матча должен был что-то создать, а итоге чуть не получил мяч в свои ворота. Во второй половине встречи появились не обязательные ляпы в обороне. Конечно за конечный результат надо сказать спасибо Максименко и каркасу ворот. Всё-таки напрягает тот факт что из такого количества стандартных положений не получилось создать хоть какой то остроты у ворот Ротора. Очень нужен игрок умеющий бить штрафные и вообще извлекать максимум выгоды из стандартных положений. Вспоминаешь Фернандо, как же этот игрок умел штрафные бить, сказка. Сейчас с этим совсем печаль. Но как говорится три очка взяли и это главное.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7923

      paracetamol 12 минут назад

      Даже ВАР в эпизоде с пенальти не включили, стыдливо так! Чтобы нырок, не дай Бог, не рассмотрели!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24083

      oyabun 13 минут назад

      Отдельно по Ещенко. Его даже на замену на последние 15 мин нельзя выпускать! Вышел - проиграл все единоборства, накосячил где только мог. И этот человек учит Айртона, как играть?! То то я смотрю, бразилец сдал последнее время..

      9
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      ...
      Рейтинг: +12173

      silver29 > oyabun 12 минут назад

      Если честно, то да. Он весь в понты ушел, его прическа больше чем игра волнует. Может твердо к скамейке прилипнуть с таким отношением.

      9
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      ...
      Рейтинг: +24307

      VVM1964 > oyabun 11 минут назад

      Полностью согласен - пора на пенсию или в ФНЛ играющим тренером )))

      7
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      ...
      Рейтинг: +24083

      oyabun > silver29 9 минут назад

      Это еще раз говорит о том что нужно покупать правого латераля. У одного Зобнина силы не бесконечны. Сегодня мы видели, действовал много хуже чем с Локо. но претензий к нему нет. Как уже сказал, силы не бесконечны, нужна подстраховка.

      8
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      ...
      Рейтинг: +2194

      vsespartak01 > VVM1964 25 секунд назад

      сегодня понял,что здесь нечестно играют админы сайта окончательно!ты давно здесь!надо было сколько набрать в рейтинге,что бы оценки ставить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2273

      Иван_Невский 15 минут назад

      пенальти левый, таких можно в каждой игре придумать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1358

      Aston > Иван_Невский 5 минут назад

      Пенка 50 на 50,что толчок был и руками держал-факт,но был ли контакт настолько ощутимым,чтобы упасть это другое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12173

      silver29 15 минут назад

      Все помойные шлюхи сенита смотрели матч и прибежали сюда отметится, вот ведь пе.дрилы ругают Спартак а смотрят и переживают )))

      8
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      Рейтинг: +2336

      mamba9090909 17 минут назад

      Мммда! После красивой победы над Локо, так невнятно с Ротором. Пенальти, если честно, надуманный. Игрок Ахмата не фолил на Соболеве. Он слегка задел его рукой. Но Соболев упал картинно, как в кино.))

      5
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      ...
      Рейтинг: +24307

      VVM1964 > mamba9090909 14 минут назад

      По правилам - контакт был и этого достаточно . Но по моему - 5050 . Падал действительно в стиле Дзюбы )))))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +519

      Symbol > mamba9090909 14 минут назад

      Конечно не фолил) Пишу - не думаю, зачем? не правда ли? Игрок Ахмата? Ты серьезно? Лишь бы ляпнуть...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10187

      derrik2000 > Symbol 10 минут назад

      Так этот mamba видимо ДВА матча одновременно смотрел, оттого и растерялся КТО С КЕМ играл. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +519

      Symbol > derrik2000 3 минуты назад

      Ну, тут конечно сложно понять, когда на экране 44 тела бегают))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7923

      paracetamol 19 минут назад

      Похор хрякам, совершенный левый пенальти, поставленный купленным судьей!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +503

      alll-333 > paracetamol 17 минут назад

      ты кроме "левых" пенальти хоть что- нибудь в игре видишь?

      6
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      ...
      Рейтинг: +7923

      paracetamol > alll-333 16 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ничего не вижу свинарник беспонтовый, только благодаря левому пену выигрывает у аутсайдера!

      -5
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      Рейтинг: +503

      alll-333 > paracetamol 13 минут назад

      а почему ты меня к Спартаку причисляешь? Если разбираешься в футболе- посмотри на мою аватарку и поймёшь, за какую команду я болею. Если тебе это, конечно по силам

      4
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      Рейтинг: +519

      Symbol > alll-333 12 минут назад

      да чего ты на "этих" реагируешь? Для них если ноги на*уй вырвут напу, они скажут симулянт, сам сломался))

      6
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      Рейтинг: +7923

      paracetamol > alll-333 10 минут назад

      Посмотрел, понял, что майданутый, что еще?

      0
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      Рейтинг: +503

      alll-333 > paracetamol 8 минут назад

      а причём тут майдан?

      2
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