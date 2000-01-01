РПЛ. «Спартак» благодаря пенальти обыграл аутсайдера «Ротор» и вернулся на второе место

С победой красно белые.Интересный и тяжёлый матч.Против автобусов мы тяжеловато играем.Да и Ротор мог наказать нас за нашу расхлябанность в обороне.Спасибо Максименко и Джикии с Жиго.
«Спартак» одержал вторую победу подряд. В Волгограде обыгран выходец из ФНЛ, идущий в таблице последним.
Самый титулованный клуб России вернулся на второе место. Победу ему принес гол с пенальти Зелимхана Бакаева.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Ротор (Волгоград) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бакаев, 54 (с пенальти).
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян (Султонов, 79), Алейник, Макаров (Кожемякин, 81), Серченков (Жигулев, 61), Давиташвили, Муллин (Песегов, 79).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Глушенков, 77), Умяров (Тиль, 90), Крал, Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).
Предупреждения: Макаров, 28; Кверквелия, 53; Байрыев, 66; Гогуа, 71; Кожемякин, 90+4 – Бакаев, 5; Зобнин, 65; Ещенко, 90+1; Соболев, 90+3; Максименко, 90+4; Маслов, 90+7.