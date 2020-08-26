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  • РПЛ. «Спартак» благодаря пенальти обыграл аутсайдера «Ротор» и вернулся на второе место

РПЛ. «Спартак» благодаря пенальти обыграл аутсайдера «Ротор» и вернулся на второе место

26 августа 2020, 20:25
118

«Спартак» одержал вторую победу подряд. В Волгограде обыгран выходец из ФНЛ, идущий в таблице последним.

Самый титулованный клуб России вернулся на второе место. Победу ему принес гол с пенальти Зелимхана Бакаева.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Ротор (Волгоград) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бакаев, 54 (с пенальти).

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян (Султонов, 79), Алейник, Макаров (Кожемякин, 81), Серченков (Жигулев, 61), Давиташвили, Муллин (Песегов, 79).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Глушенков, 77), Умяров (Тиль, 90), Крал, Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).

Предупреждения: Макаров, 28; Кверквелия, 53; Байрыев, 66; Гогуа, 71; Кожемякин, 90+4 – Бакаев, 5; Зобнин, 65; Ещенко, 90+1; Соболев, 90+3; Максименко, 90+4; Маслов, 90+7.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ротор Спартак
Комментарии (118)
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VVM1964
1598462922
Ротор - МОЛОДЦЫ !!! Спартак конечно с победой , но это самая плохая игра из пяти ((((((( . Просто ОТСКОЧИЛИ !!!
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bzfar
1598462957
Всех КБ с победой! Максименко лучший! Но по чеснарю... отскочили. В защите работы непочатый край..
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oyabun
1598463069
Браво, Ротор! Показал отличную игру. Пару раз могли забить. Спасибо, выручил Максименко. Спартак.. очень плохо, жуткие зевки в обороне, неиспользование огромного числа стандартов, медленные скорости.
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paracetamol
1598463437
Похор хрякам, совершенный левый пенальти, поставленный купленным судьей!
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oyabun
1598463751
Отдельно по Ещенко. Его даже на замену на последние 15 мин нельзя выпускать! Вышел - проиграл все единоборства, накосячил где только мог. И этот человек учит Айртона, как играть?! То то я смотрю, бразилец сдал последнее время..
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k611
1598463985
Как говорится игра забудется, счет останется. Спартак действительно отскочил. Всё-таки имея такое весомое преимущество в первой половине матча должен был что-то создать, а итоге чуть не получил мяч в свои ворота. Во второй половине встречи появились не обязательные ляпы в обороне. Конечно за конечный результат надо сказать спасибо Максименко и каркасу ворот. Всё-таки напрягает тот факт что из такого количества стандартных положений не получилось создать хоть какой то остроты у ворот Ротора. Очень нужен игрок умеющий бить штрафные и вообще извлекать максимум выгоды из стандартных положений. Вспоминаешь Фернандо, как же этот игрок умел штрафные бить, сказка. Сейчас с этим совсем печаль. Но как говорится три очка взяли и это главное.
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paracetamol
1598464000
Федун понял, что покупкой игроков ничего не добиться, поэтому переключился на судей.
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ivany4
1598464026
КБ с победой, за которую спасибо Ротору! Пытались выиграть на классе, но класса пока не хватает. Проблемы видны всем, и говорить о них каждый раз не хочется. Представляю, сколько бы мячей залетело от более классной команды, с такой защитой. Ну и остальное все тоже самое. Одно слово - работать и работать. Пока стабильности в игре нет. Ротор впечатлил. Тренерская команда. Если так продолжат, то в этом сезоне могут рассчитывать на середину таблицы. Дома многим нервы попортят. У нас то густо, то пусто. Сухой сегодня дал поиграть почти в регби. Но, на мой взгляд, косяков не допустил. Как-то странно в первом тайме ни разу не повторили момент с падением в штрафной хозяев.
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vka1970
1598464154
С победой красно белые.Интересный и тяжёлый матч.Против автобусов мы тяжеловато играем.Да и Ротор мог наказать нас за нашу расхлябанность в обороне.Спасибо Максименко и Джикии с Жиго.
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BRO_football
1598465003
Вот вам, хрюшки, радуйтесь. Пенальти назначили в вашу пользу. Благодаря ему вы выиграли. Хотя, видно было, что Спартак боится Ротора. И вратарь время тянул, и защитники откровенно сшибали нападающих Ротора.
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