РПЛ. «Спартак» благодаря пенальти обыграл аутсайдера «Ротор» и вернулся на второе место

«Спартак» одержал вторую победу подряд. В Волгограде обыгран выходец из ФНЛ, идущий в таблице последним.

Самый титулованный клуб России вернулся на второе место. Победу ему принес гол с пенальти Зелимхана Бакаева.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Ротор (Волгоград) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бакаев, 54 (с пенальти).

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян (Султонов, 79), Алейник, Макаров (Кожемякин, 81), Серченков (Жигулев, 61), Давиташвили, Муллин (Песегов, 79).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Глушенков, 77), Умяров (Тиль, 90), Крал, Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).

Предупреждения: Макаров, 28; Кверквелия, 53; Байрыев, 66; Гогуа, 71; Кожемякин, 90+4 – Бакаев, 5; Зобнин, 65; Ещенко, 90+1; Соболев, 90+3; Максименко, 90+4; Маслов, 90+7.

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