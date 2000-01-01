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    Кверквелия и Гогуа выйдут с первых минут у «Ротора»; Зобнин, Соболев и Ларссон – в старте у «Спартака»

    Появились составы на игру 5-го тура РПЛ «Ротор» «Спартак»

    «Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Серченков, Давиташвили, Муллин.

    Запасные: Репин, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Жигулeв.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

    Матч пройдет на «Волгоград Арене», начало в 18:30 по Москве.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: -283

      Синитсосит 34 минуты назад

      хах, сборная грузии, говяный зинид еле справился с ними

      0
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      Рейтинг: +2073

      Челнинец 1 час назад

      достал уже в 5 защитников играть, против Ротора в атакующий футбол надо, а он от обороны как это бесит!

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      Рейтинг: +10173

      derrik2000 > Челнинец 48 минут назад

      А кто пятый-то?
      Если имеешь в виду Зобнина, то он - универсал: может на любой позиции сыграть.

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      Рейтинг: -283

      Синитсосит > Челнинец 34 минуты назад

      жиго постоянно убегает вперёд, зобнин и айртон нихрена не защитники, маслов ещё только приигрывается. Вспомни раньше при каррере, фернандо и был 5 защитником, от него начиналась атака, сейчас по сути что то похожее. На самом деле тактика пусть и не самая зрелищная, но рабочая. Иди поучи ещё тренера

      0
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      Рейтинг: +24

      Necrom > Челнинец 26 минут назад

      дружище, не помешало бы тебе пойти в школу, потому что здесь игра будет в три защитника, ибо латерали делают большой объем работы по всему флангу, и особенно в атаке. Называется "критикую а сам нихера не понимаю за что"

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      Рейтинг: +10173

      derrik2000 > Синитсосит 21 минуту назад

      "зобнин и айртон нихрена не защитники,"

      А кто же тогда у нас на левом фланге защиты?
      как раз - Айртон.
      "Блуждающий" ))), правда, но защитник.

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      Рейтинг: +372

      Фанат Рубина > Челнинец 18 минут назад

      да чтобы было вам известно 5 защитников или 3 цз это не всегда оборона на аталанту посмотрите

      0
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      Рейтинг: +10173

      derrik2000 1 час назад

      Что-то ничего не писали о том, сколько пропустит Понсе.
      Или я что-то упустил?

      3
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      Рейтинг: +881

      alll-1 1 час назад

      Вперед Спартак!!!

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