Кверквелия и Гогуа выйдут с первых минут у «Ротора»; Зобнин, Соболев и Ларссон – в старте у «Спартака»

Появились составы на игру 5-го тура РПЛ «Ротор» – «Спартак»

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Серченков, Давиташвили, Муллин.

Запасные: Репин, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Жигулeв.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

Матч пройдет на «Волгоград Арене», начало в 18:30 по Москве.