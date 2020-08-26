«Локомотив» выставит Камано в старте на матч «Ахматом»

Стали известны составы на игру 5-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом».

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Лысов, Мурило, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Рыбусь, Сильянов, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Иосифов, Смолов, Лисакович.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Харин, Кадыров, Мелкадзе.

Матч пройдет на «РЖД Арене», начало в 18:30 по московскому времени.